Hanwha Life Việt Nam tri ân, đồng hành cùng khách hàng sau dịch Covid-19

Cùng với chương trình này, Hanwha Life Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có chất lượng hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Với phương châm không ngừng gia tăng lợi ích và chia sẻ khó khăn cùng khách hàng sau mùa dịch Covid-19, chương trình này là một minh chứng cụ thể, thể hiện nỗ lực của Hanwha Life Việt Nam trong vai trò đồng hành cùng khách hàng an tâm hoạch định kế hoạch tài chính và bảo vệ toàn diện trước các rủi ro cuộc sống.

Theo đó, chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 15.6 - 14.8 với hai chương trình chi tiết như sau:

Chương trình “Đóng Phí Ngay, Quà Trao Tay” được áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực với Hanwha Life Việt Nam có định kỳ đóng phí năm với mức phí đóng từ 8 triệu đồng và có ngày đến hạn đóng phí nằm trong khoảng thời gian từ ngày 15.6 - 31.12. Nếu khách hàng đóng phí định kỳ trước hoặc vào ngày đến hạn đóng phí trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận E-voucher trị giá 200.000 đồng.

Chương trình “Đầu Tư Ngay, Quà Liền Tay” được áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm tham gia Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung và lựa chọn đóng phí bảo hiểm đóng thêm cho năm hợp đồng đầu tiên. Theo đó, với mỗi 10.000.000 đồng phí bảo hiểm đóng thêm khách hàng sẽ nhận được E-voucher trị giá 500.000 đồng và tổng giá trị E-voucher gộp theo giai đoạn có thể lên đến 10.000.000 đồng trên mỗi hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện nhận quà tặng.

Trong chương trình khuyến mại này, phiếu quà tặng E-voucher thuộc hệ thống quà tặng Got It sẽ được gửi đến khách hàng qua hình thức nhắn tin đến số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký với công ty. Các E-voucher này không được quy đổi thành tiền mặt và có thể sử dụng cho các dịch vụ ăn uống, mua sắm, thẻ cào điện thoại và xăng dầu tại các cửa hàng theo quy định của hệ thống quà tặng Got It. Thông tin chi tiết về Thể lệ chương trình, khách hàng có thể tham khảo tại website: www.hanwhalife.com.vn