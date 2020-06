Lựa chọn ống thép luồn dây điện tối ưu cho công trình

Ông Lê Mai Hữu Lâm - Giám đốc Công ty CP sản xuất thiết bị điện Cát Vạn Lợi cho biết: “Ống thép luồn dây điện có khả năng chịu nhiệt cao và chống cháy lan. Đặc biệt có thể chịu nhiệt trong nhiều giờ liền và không sinh ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra. Ngoài ra, ống thép luồn dây điện còn giúp bảo vệ dây dẫn điện khỏi sự cắn phá của động vật và có thể sử dụng ở nhiều môi trường như trong nhà, ngoài trời, nơi gần biển, thậm chí là trong các nhà máy nhiệt điện, lọc dầu”.

Nhờ sự tiện lợi và hữu ích của ống thép mà sản phẩm này đã không còn xa lạ trong lĩnh vực thi công hệ thống cơ điện M&E tại các nước như Anh, Mỹ, Nhật.

Dưới đây là 10 loại ống thép luồn dây điện đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam

Ống thép luồn dây điện EMT - Tiêu chuẩn UL 797 / ANSI C80.3

Ống luồn dây điện EMT là loại ống trơn, có độ dày mỏng, trọng lượng nhẹ. Chuyên dùng tại các công trình dân dụng như tòa nhà, cao ốc, khách sạn, chung cư. Sản phẩm có giá thành rẻ và thời gian thi công lắp đặt nhanh chóng nên được các nhà thầu ưu tiên sử dụng.

Ống thép luồn dây điện IMC - Tiêu chuẩn UL 1242 / ANSI C80.6

Ống IMC có thành ống dày trung bình, được cán ren ở 2 đầu để dễ dàng liên kết với các phụ kiện. Ống được sử dụng trong nhà hoặc ở những nơi đòi hỏi độ an toàn và kỹ thuật cao.

Ống thép luồn dây điện RSC - Tiêu chuẩn UL 6 / ANSI C80.1

Ống được mạ kẽm nhúng nóng bên trong và bên ngoài nên ống được sử dụng ở môi trường khắc nghiệt, khu vực có độ ăn mòn cao, ẩm ướt, chịu sự va đập cơ khí với cường độ cao. Vì thế, loại ống này thường được dùng ở các công trình công nghiệp nặng vì khả năng chống ăn mòn của ống cực kỳ tốt.

Ống thép luồn dây điện BS4568 Class 3 - Tiêu chuẩn Anh

Đây là loại ống dày, ren răng được. Ống và phụ kiện được liên kết với nhau thông qua các khớp ren. Ống được sản xuất từ thép mạ kẽm - Class 3, và được sử dụng ở trong nhà hoặc ở các khu vực có độ va đập cơ khí cao. Đối với khu vực ngoài trời, thì phải sử dụng loại ống được mạ kẽm nhúng nóng.

Ống thép luồn dây điện BS4568 Class 4 - Tiêu chuẩn Anh

Là loại ống ren, thành ống dày trung bình. Ống được sử dụng trong nhà, ngoài trời, ở những khu vực đặc biệt, có độ ăn mòn cao, cần phải sử dụng phụ kiện bằng gang mạ kẽm nhúng nóng, để hỗ trợ khả năng bảo vệ cho ống.

Ống thép luồn dây điện BS EN 61386 - Tiêu chuẩn BS EN 61386

Ống có cấu tạo tương đương với ống BS4568 Class 4. Thích hợp cho các công trình công nghiệp nặng hoặc sử dụng trong nhà, ngoài trời và những môi trường đặc biệt như: khu vực có cường độ va đập cơ khí cao, nơi ẩm ướt, có độ ăn mòn cao. Đặc biệt, ống lắp đặt được cho hầu hết các khu vực chống cháy nổ.

Ống thép luồn dây điện IEC 61386 - Tiêu chuẩn IEC 61386

Kích thước, đường kính, chiều dài và độ dày của ống tương đương với BS EN 61386. Tại Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn TCVN chấp nhận IEC để chuyển dịch thành tiêu chuẩn Việt Nam. Do vậy, tiêu chuẩn áp dụng cho ống thép mạ kẽm luồn dây điện tại Việt Nam là TCVN 7417:2010 tương đương với tiêu chuẩn IEC 61386:2008. Ống IEC 61386 được ứng dụng rộng rãi ở các công trình công nghiệp nặng hoặc ở môi trường khắc nghiệt.

Ống thép luồn dây điện JIS C 8305 - Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

Sử dụng phổ biến là ống trơn (loại E), và ống ren (loại C). Ống JIS C 8305 loại E là ống trơn, được làm từ thép mạ kẽm hoặc nhúng nóng. Ống JIS C 8305 loại C là ống ren, được nhúng nóng kẽm bên trong và bên ngoài tùy theo yêu cầu kỹ thuật.

Ống Inox luồn dây điện CVL

Ống luồn dây điện bằng Inox 304 cũng có 2 loại: ống inox loại trơn theo tiêu chuẩn JISC 8305-E và ống inox loại ren theo tiêu chuẩn ANSI C 80.6/UL 1242.

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL được tin dùng tại nhiều công trình

Ông Lâm chia sẻ thêm: “Hiện nay, hầu hết nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Mỗi năm, doanh nghiệp trong nước phải bỏ ra hàng chục tỉ USD để nhập nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất… làm cho giá thành sản phẩm tăng cao mà còn không đáp ứng đúng tiến độ thi công của các công trình. Chính vì vậy, Cát Vạn Lợi đã đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất ống luồn dây điện chuyên sản xuất các loại ống thép luồn dây điện và phụ kiện theo tiêu chuẩn thế giới. Sản phẩm của CVL đều có giá thành phù hợp với khả năng tài chính của các nhà thầu, đồng thời giúp họ tiết kiệm được thời gian, đảm bảo được tiến độ thi công so với sử dụng hàng nhập khẩu”.