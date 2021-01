Nhất Tín Logistics: Đối tác giao hàng giá trị cao cho các thương hiệu lớn

Vận chuyển cho Thế Giới Di Động, FPT Shop, Samsung

Cho đến nay, Nhất Tín Logistics đã có mặt trên thị trường hơn 6 năm và ghi nhận nhiều thành quả đáng kể. Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi thành lập vào năm 2014, Nhất Tín Logistics đã phát triển hệ thống mạng lưới từ quy mô 8 tỉnh thành lên đến khắp 63 tỉnh thành. Hiện tại đã đạt 350 bưu cục và điểm nhận hàng trải dài cả nước với 400 phương tiện vận tải cùng hơn 36.000 khách hàng doanh nghiệp, cá nhân.

Trong đó, nhiều ông lớn của ngành bán lẻ, phân phối như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Samsung, Digiworld,… là đối tác lâu năm và lựa chọn Nhất Tín Logistics là nhà vận chuyển hàng hóa giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng trên mỗi chuyến xe.

“Chúng tôi xây dựng rất chi tiết và chỉnh chu quy trình vận chuyển các mặt hàng giá trị cao của các khách hàng này theo từng bước cụ thể, ngay từ bước đầu tiên nhận hàng cho đến bước cuối cùng hoàn tất đơn hàng. Tất cả đều được xác lập để đảm bảo an toàn tối đa và hạn chế thấp nhất rủi ro ở tất cả các khâu nhận, giao hàng”, ông Nguyễn Văn Tú, Tổng giám đốc Nhất Tín Logistics cho biết.

Trước đó vào năm 2017, Nhất Tín Logistics cũng đã vượt qua những tiêu chuẩn thẩm định khắt khe của Mekong Capital - công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư và nhận về những khoản đầu tư, góp phần mở rộng năng lực phục vụ vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Anh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Nhất Tín Logistics, đại diện vốn của Mekong Capital đánh giá, Nhất Tín Logistics là công ty hoạt động ổn định nhiều năm, đặc biệt đã phục vụ rất tốt cho các ông lớn của các chuỗi bán lẻ, phân phối hàng điện tử hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là lý do để Mekong Capital quyết định đầu tư vào Nhất Tín Logistics giữa khá nhiều startup công nghệ khác trong ngành chuyển phát tại thời điểm đó.

“Nhất Tín Logistics đã vận hành rất hiệu quả các dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa các Doanh nghiệp (B2B - Business to Business) và từ Doanh nghiệp đến Khách hàng (B2C - Business to Customer)”, ông Quang nói.

…mà còn là đối tác chuyển phát các mặt hàng điện tử do Digiworld phân phối chính hãng tại Việt Nam

Quy trình đồng kiểm chặt chẽ

Mặc dù là doanh nghiệp có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đội ngũ lãnh đạo của Nhất Tín Logistics đều có từ 10 đến 20 năm kinh nghiệm trong ngành với nhiều nhiệt huyết và đam mê. Đặc biệt là trong vận chuyển hàng hóa giá trị cao cho các nhà sản xuất và nhà phân phối; nắm rõ cách thức bảo quản, đóng gói, vận chuyển từng mặt hàng điện tử.

“Chúng tôi có quy trình đồng kiểm chặt chẽ giữa 2 bên với các nội dung kiểm tra hàng hóa được liệt kê chi tiết, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt và đáp ứng các yêu cầu vận chuyển hàng hóa khắt khe từ phía đối tác. Việc này không chỉ áp dụng giữa các kho hàng hoặc giữa kho hàng đến các cửa hàng hoặc giữa các cửa hàng, mà còn từ cửa hàng đến tận tay các khách hàng của đối tác”, ông Vũ Gia Quốc Thái, Giám đốc vận hành Nhất Tín Logistics chia sẻ.

Nhất Tín Logistics chuẩn bị nhận hàng hóa tại kho hàng của Thế Giới Di Động (TP.HCM)

Hiện nay, các xe tải vận chuyển của Nhất Tín Logistics đều được trang bị hệ thống giám sát hành trình (GPS), thùng xe có sử dụng seal khóa an toàn tại từng “điểm chạm” lên xuống hàng hóa. Ngoài ra, hàng hóa luôn được đóng gói đúng quy trình chuyên biệt cho từng mặt hàng, sắp xếp đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đặc biệt là dán seal an toàn (tem rách) cho từng kiện hàng, để đảm bảo an toàn và giảm thiểu tối đa rủi ro mất mát.

Không chỉ xây dựng và chuẩn hóa các quy trình để đảm bảo an toàn hàng hóa, Nhất Tín Logistics còn chú trọng công tác đào tạo con người, xây dựng sự chuyên nghiệp và chuyên môn hóa trong vận hành từng loại hàng hóa, nhất là sản phẩm điện tử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Giá trị cốt lõi của người Nhất Tín là "trách nhiệm, trung thực và chiến đấu". Đây là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động tại công ty.

Nhất Tín Logistics sở hữu 350 bưu cục, điểm nhận trả hàng trải dài cả nước với 400 phương tiện vận tải

“Ngoài ra, chúng tôi còn có sự đồng thuận rất cao trong Sứ mệnh, Tầm nhìn 2022 với mục tiêu xây dựng Nhất Tín Logistics trở thành “Công ty số 1 về chất lượng dịch vụ và chỉ số niềm tin cho từng đơn hàng” và phát triển công ty theo định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và lấy khách hàng làm trọng tâm”, ông Tú khẳng định.