NowFood dành mỗi tháng 100 triệu đồng cho quỹ Chăm sóc tài xế

“Nowdriver Care - Đường dài có Now” được xây dựng với tinh thần đồng hành, hỗ trợ và động viên kịp thời đội ngũ tài xế, xây dựng niềm tin phấn đấu trong công việc để giúp cộng đồng tài xế vượt qua thử thách và phát triển nghề nghiệp, trau dồi kỹ năng. NowDriver Care được triển khai cụ thể theo ba chương trình chính vô cùng thiết thực như sau:

- Hỗ trợ khó khăn: Hỗ trợ tài chính đối với các tài xế có hoàn cảnh đặc biệt (bản thân hoặc người thân mắc bệnh lý nghiêm trọng, thuộc hộ nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai,...)

- Chăm sóc sức khỏe: Hợp tác với các đối tác khác để mang đến các ưu đãi tiếp sức tài xế như tặng đồ ăn/uống, phát tặng 8.000 khẩu trang bảo vệ sức khỏe.

- Khắc phục tai nạn: Hỗ trợ về mặt tài chính, thăm hỏi động viên các tài xế gặp sự cố khi giao hàng, mua gói bảo hiểm tai nạn cho tài xế với mức bồi thường lên đến 50.000.000 đồng/tài xế.

Gần đây nhất, khi miền Trung trải qua 7 cơn bão với những đợt lũ chồng lũ nặng nề gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và của, NowDriver Care đã đem đến sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời đối với các tài xế có hoàn cảnh đặc biệt tại khu vực này, giúp tài xế và gia đình có thêm sự ủng hộ để vượt qua khó khăn.

“Tôi rất cảm ơn sự quan tâm kịp thời từ lãnh đạo của Now. Số tiền nhận được từ quỹ NowDriver Care, hỗ trợ rất nhiều giúp tôi ổn định và sửa sang lại nhà cửa sau mùa lũ”, anh Nguyễn Tý, tài xế của Now tại Thừa Thiên-Huế, một trong những tài xế nhận được hỗ trợ kịp thời của chương trình cho biết. Một trường hợp khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, anh Thái Thành Sơn cho biết: “Ngay khi biết được những khó khăn mà gia đình tôi đang gặp phải, đại diện Now đã lập tức thăm hỏi cũng như hướng dẫn các anh hoàn thiện hồ sơ để nhận gói hỗ trợ khó khăn từ NowDriver Care”.

Anh Nguyễn Tý nhận hỗ trợ từ NowDriver Care dành cho tài xế có hoàn cảnh khó khăn

NowDriver Care cũng đã đồng thời mang đến sự giúp đỡ vô cùng thiết thực cho nhiều trường hợp tài xế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi đối mặt với các vấn đề về sức khỏe, sự cố trong khi giao hàng,... Tùy vào tính chất của từng trường hợp, các tài xế có thể nhận được mức hỗ trợ từ 5.000.000 đồng lên đến 10.000.000 đồng cho mỗi trường hợp, phần nào giúp cho các tài xế trang trải, giảm bớt những gánh nặng và vững tâm hơn trong cuộc sống.

Tài xế Now tại Đà Nẵng nhận phần quà Phiếu mua hàng Big C trị giá 200.000 đồng

Dù đã có rất nhiều hoạt động và chính sách dành cho tài xế từ trước đến nay nhưng có thể nói rằng NowDriver Care là một trong những chương trình nhân văn, ý nghĩa nhất được Now mang tới cho cộng đồng đối tác của mình.

Không dừng lại ở đó, Now khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ tài xế với nhiều hạng mục và nhiều mức hỗ trợ khác nhau với kinh phí lên tới 100 triệu đồng/tháng trong năm 2021 để đem lại cho Đội ngũ tài xế những lợi ích thiết thực và gần gũi nhất. Ngoài ra, ngày 1.12.2020 vừa qua, Now cũng đã mua 20.000 Gói bảo hiểm tai nạn với tổng trị giá lên tới hàng tỉ đồng dành riêng cho tài xế với mức bồi thường lên tới 50 triệu đồng/trường hợp. Cùng những hoạt động thiết thực này, Now mong muốn các tài xế của Now sẽ thêm phần an tâm trong mỗi hành trình và tin tưởng cùng Now gắn bó, hướng tới những mục tiêu lâu dài hơn.