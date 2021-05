Là một nước công nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, nền kinh tế Việt Nam được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế phát triển tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018. Từ những con số tăng trưởng này, đã tạo nên tiền đề quan trọng để nhiều nhà máy công nghiệp và các công trình lớn liên tiếp được hình thành, xây dựng. Những công trình này đòi hỏi khắt khe về các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là về sự an toàn của hệ thống điện. Sử dụng ống thép luồn dây điện từ lâu đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu để góp phần hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho hệ thống điện công trình.

Hiện nay tại thị trường Việt Nam, một số công ty cung cấp ống thép luồn dây điện kém chất lượng, trôi nổi cấp kèm chứng nhận kết quả thử nghiệm do Quatest cung cấp. Tuy nhiên, giấy chứng nhận chất lượng này chỉ có giá trị trên mẫu gửi thử nghiệm, không có giá trị trên tất cả lô hàng ống thép luồn dây điện cấp vào công trình.

Ống thép luồn dây điện EMT đạt chứng nhận hợp chuẩn UL 797

Ống thép luồn dây điện thương hiệu CVL được sản xuất từ thép nguyên chất 99,9% kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại tại nhà máy Cát Vạn Lợi, nên ống luôn đảm bảo chất lượng, đạt chứng nhận hợp chuẩn UL 797 do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert), thuộc Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ) cấp.

Ống thép luồn dây điện EMT CVL đạt chứng nhận hợp chuẩn UL 797

Sử dụng ống thép EMT CVL giúp giảm đến 95% nhiễu điện từ, không bị lão hóa và ống còn có khả năng chống cháy cao, không tạo ra khói độc khi có hỏa họa xảy ra. Nhờ đó, khi lắp đặt sử dụng ống luồn dây điện EMT, giúp bảo vệ và giảm thiểu thiệt hại tính mạng con người cũng như tài sản trước những trận hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra. Việc sử dụng vật liệu thi công hệ thống điện, để đáp ứng hoàn toàn yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và chống cháy cho tòa nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD là tiêu chí bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1.7.2020.

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Cát Vạn Lợi

Ống thép luồn dây điện CVL đã và đang là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều tại các nhà máy cũng như công trình lớn trong và ngoài nước. Hơn nữa, Cát Vạn Lợi luôn tự chủ trong nguồn cung nguyên vật liệu nên quá trình sản xuất ra các thành phẩm luôn đạt chất lượng tối ưu.

Cát Vạn Lợi còn cung cấp các sản phẩm ống thép luồn dây điện và phụ kiện cho nhiều công trình và dự án nhà máy nhiệt điện trọng điểm: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, nhiệt điện Duyên Hải 3, tòa nhà The Metropole (Thủ Thiêm - TP.HCM), căn hộ chung cư cao cấp Q.2, Thảo Điền (TP.HCM), tòa nhà thành phố đế vương Empire City (Thủ Thiêm - TP.HCM), ...

Theo ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi chia sẻ: "Các sản phẩm của Cát Vạn Lợi được sử dụng nhiều tại công trình này một lần nữa khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt chất lựợng và uy tín, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nội lực, nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh hoàn toàn tiến độ của dự án, đảm bảo chất lượng khắt khe theo yêu cầu của chủ đầu tư".