Parkson Saigontourist Plaza khai trương tầng 1

Đến Parkson Saigontourist Plaza và khám phá không gian mua sắm với sắc màu hoàn toàn mới tại tầng 1 từ ngày 31.7

Với sự thay đổi liên tục của xu hướng thị trường và nhu cầu đa dạng của từng phân khúc khách hàng khác nhau, Parkson Saigontourist Plaza đã làm mới không gian mua sắm với một diện mạo hoàn toàn mới nhằm đem đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm mới lạ với nhiều tiện ích hiện đại cùng những dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao. Bên cạnh đó, sự đa dạng sản phẩm cũng là yêu cầu tất yếu nhắm đến nhiều phân khúc đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với mức giá hợp lý.

Đến nay, không gian mua sắm tại tầng 1 - Parkson Saigontourist Plaza đã sẵn sàng ra mắt và mang đến cho khách hàng một diện mạo hoàn toàn mới với nét hiện đại pha lẫn cổ điển trong phong cách thiết kế. Điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy là không gian lối ra vào rộng rãi, thông thoáng trên mặt tiền đường Lê Thánh Tôn - một trong những con đường sầm uất bậc nhất Sài Gòn. Toàn bộ không gian mua sắm tầng 1 được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại nhưng gần gũi, lối đi mở, cách bày trí bắt mắt và hệ thống ánh sáng rực rỡ tạo nên một không gian ấm cúng chắc chắn sẽ làm thỏa mãn và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Không gian mua sắm tầng 1 tập trung các thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa, trang sức nổi tiếng luôn được săn đón như: Shiseido, Whoo, Make Up For Ever, Gucci, Elie Saab, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Chloe, BVLGari, PNJ… và nhiều thương hiệu khác. Đặc biệt, sự xuất hiện lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam của thương hiệu MUJI - thương hiệu quốc tế đến từ Nhật Bản với tên đầy đủ là Mujirushi Ryohin (無印良品), có nghĩa là “sản phẩm chất lượng không thương hiệu” trong tiếng Nhật, được thành lập năm 1980 tại Nhật Bản, nổi tiếng với những sản phẩm đồ nội thất, gia dụng, quần áo cho đến các sản phẩm chăm sóc da và thực phẩm. Cửa hàng trải nghiệm - POP-UP Store của MUJI sẽ tọa lạc tại tầng 1 - Parkson Saigontourist Plaza. Từ bây giờ, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm mua sắm sản phẩm MUJI tại Việt Nam mà không cần phải đi đâu xa.

Nói về Parkson Saigontourist Plaza, ông Chang Chae Young - Giám đốc điều hành của Parkson Việt Nam chia sẻ: “Với sứ mệnh phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Parkson hướng đến chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người Việt với phương châm “mua sắm là niềm vui, chia sẻ và kết nối”. Chúng tôi rất vui mừng và hào hứng khi góp phần đưa thành công các thương hiệu nổi tiếng quốc tế lần đầu tiên về Việt Nam như MUJI, UNIQLO với cam kết mức giá hoàn toàn hợp lý. Đây cũng là một chiến lược mới của Parkson Việt Nam khi lần lượt hợp tác với các thương hiệu quốc tế, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn mới, và những trải nghiệm mua sắm lý tưởng”.

Nhiều hoạt động sôi nổi và ưu đãi đặc biệt mừng khai trương

Từ thứ sáu, ngày 31.7, Parkson Saigontourist Plaza sẽ chính thức mở cửa để chào đón những khách hàng đầu tiên đến tham quan và mua sắm. Nhân dịp khai trương, trong 3 ngày đầu tiên mở cửa, Parkson Saigontourist Plaza mang đến rất nhiều chương trình hấp dẫn cho khách hàng như: biểu diễn múa trống, quà tặng cho khách hàng đến sớm nhất, quà tặng giá trị với hóa đơn mua sắm, rút thăm may mắn trúng thưởng 100%, tặng phiếu chiết khấu… Hãy theo dõi Fanpage Parkson Việt Nam để biết thêm chi tiết và không bỏ lỡ những ưu đãi và hoạt động hấp dẫn, mang đến cho tất cả khách hàng những khoảnh khắc mua sắm tuyệt vời.

Thông qua sự kiện này, Parkson Saigontourist Plaza hứa hẹn sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ hơn nữa vào thời gian hoàn thiện sắp tới với những sắc màu trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và khác biệt, là điểm hẹn lý tưởng để mua sắm, vui chơi và giải trí cho tất cả mọi người.

Về Parkson Việt Nam:

Parkson là thành viên của Lion Group, một tập đoàn quốc tế được thành lập từ những năm 1930 tại Malaysia. Parkson Retail hiện đang điều hành một hệ thống với 100 TTTM ở Malaysia, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Năm 2005, Việt Nam chào đón TTTM Parkson đầu tiên với tiêu chuẩn quốc tế - Parkson Saigontourist Plaza - một trong những TTTM hàng đầu châu Á.

Với phương châm “Parkson - Thời Trang, Vẻ Đẹp và Phong Cách”, Parkson đã khẳng định tính chuyên nghiệp và đa dạng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và phong cách sống với việc cung cấp các sản phẩm uy tín, chất lượng mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một trung tâm mua sắm, giải trí và ẩm thực lý tưởng đáng tin cậy.