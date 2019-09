Sunshine Center - ‘phiên bản giới hạn’ của cuộc sống tiện nghi bậc nhất Hà thành

Nổi bật giữa thị trường địa ốc khan hiếm nguồn cung

Kể từ sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tháng 4.2018, về việc ngừng xây dựng thêm các chung cư, căn hộ và nhà cao tầng tại Hà Nội, TP.HCM, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nguồn cung sụt giảm, nhất là ở phân khúc nhà ở cao cấp, hạng A.

Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở trong phân khúc hạng sang vẫn còn rất lớn. Tại Hà Nội, các dự án có vị trí và chất lượng tốt, tiện ích đẳng cấp, tính thanh khoản cao, đặc biệt ở khu vực trọng điểm như Mỹ Đình.

Nổi bật trong số các dự án tọa lạc tại trung tâm mới Mỹ Đình, Sunshine Center với vị trí độc tôn tại số 16 Phạm Hùng - tuyến đường huyết mạch phía tây thành phố - cùng bề mặt phủ kính Low E cao cấp sang trọng, nhanh chóng thu hút lượng lớn khách hàng.

Ngoài hạ tầng giao thông thuận tiện, cộng đồng dân cư văn minh, nhiều người nước ngoài sinh sống, việc dự án đang đi vào hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cũng làm tăng nên sức hấp dẫn cho khách hàng lựa chọn. Nhất là trong tương lai, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ ngày càng gia tăng giá trị BĐS, mở ra cơ hội sinh lời rất lớn cho các nhà đầu tư.

Vẻ đẹp mang đậm dấu ấn kiến trúc Trump Tower

Theo quan sát, đến thời điểm hiện tại, Sunshine Center đã ra mắt đi vào hoạt động trở thành tòa tháp tầm cỡ, tuyệt đẹp và là một trong những biểu tượng, điểm nhấn dễ nhận biết nhất ở phía tây thành phố.

Những ngày này, bất cứ ai ngang qua đây cũng thấy nổi bật dòng chữ “Sunshine Homes” và “Sunshine Center” lớn tạo điểm nhấn, sự khác biệt ở con đường huyết mạch Phạm Hùng. Tối đến, người ta lại không khỏi trầm trồ trước những màn phô diễn ánh sáng đầy tính nghệ thuật mà “Tòa nhà của ánh sáng và công nghệ” này thể hiện.

Lấy cảm hứng từ công trình công phu của vị Tổng thống quyền uy nước Mỹ Donald Trump - Sunshine Center được kiến tạo để mang đến một cuộc sống đỉnh cao với giá trị bền vững đến từ hàng loạt những lợi điểm như vị trí đắc địa, tầm view đẹp, diện tích căn hộ lớn, kiến trúc châu Âu sang trọng với căn hộ dát vàng, hệ sinh thái tiện ích nội - ngoại khu đa dạng thỏa mãn mọi nhu cầu hưởng thụ.

Sunshine Center có vị trí mặt đường lớn, thuận tiện giao thông và những tiện ích ngoại khu cao cấp…

Đối diện với dự án được quy hoạch để xây dựng công viên cây xanh và hồ điều hòa với hệ sinh thái vô cùng đa dạng, mang đến không gian sống trong lành, tinh khiết và mát mẻ bậc nhất cho cư dân.

Đặc biệt, kiến trúc Âu Mỹ hiện đại, mạnh mẽ, tinh xảo và tráng lệ cũng giúp Sunshine Center sở hữu không gian nghệ thuật hoàn toàn khác biệt hướng tới sự danh giá, thượng lưu và thành đạt dành riêng cho chủ nhân. Đây được cho là lý do Sunshine Group, trong chiến lược phát triển, đã lựa chọn Sunshine Center trở thành nơi đặt trụ sở chính của Tập đoàn.

Hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh đáng mơ ước

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiếm có một dự án nào đạt được mức độ “chịu chơi” như Sunshine Center. Với tổng mức đầu tư lớn, trên tổng diện tích mặt sàn hơn 76.250 m2 mà chỉ xây dựng hơn 208 căn hộ.

Mỗi mặt sàn Sunshine Center chỉ có 6 - 7 căn hộ, được bố trí tới 3 cửa thang máy

Đây là một trong những đặc điểm khác biệt hiếm có khó tìm của Sunshine Center, bởi lẽ trong bối cảnh mật độ dân cư đông tại các khu chung cư, để tìm kiếm một căn hộ với số căn trên một mặt sàn ít như Sunshine Center không phải là chuyện dễ dàng. Việc sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế của mình để đảm bảo một không gian thông thoáng cho khách hàng đã thể hiện tham vọng “kiến tạo phong cách sống thời thượng” của chủ đầu tư có tâm và tầm Sunshine Group.

Thiết kế không gian sống rộng rãi, đẳng cấp Sunshine Group không chỉ giải quyết triệt để các vấn đề bất cập về an ninh, quản lý, dịch vụ… mà còn giúp bạn “khắt khe” lựa chọn những người hàng xóm phù hợp để đảm bảo được sống trong một cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp.

Được biết, Sunshine Center cũng là dự án hiếm hoi sử dụng hệ thống bảo vệ 5 lớp, bao gồm: Cổng an ninh ra vào, an ninh ở hầm gửi xe, check-in home, check-in service, check-in thang máy đảm bảo an toàn, an ninh hoàn hảo cho cư dân… bên cạnh hàng loạt tiện ích 5 sao thời thượng ngay dưới chân hay bên trong tòa nhà như: Bể bơi, Bar Club, Skyview cafe...