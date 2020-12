TCL kết thúc hành trình ‘Rạp phim trường em 2020’ trao tặng 100 TV đầy ý nghĩa

Kết thúc năm 2020 đầy biến động của đại dịch và những cơn bão lớn gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung Việt Nam. Vừa qua, TCL đã trao tặng những chiếc TV cuối cùng của mình trong tổng số 100 chiếc TV được cam kết trao cho các trường học vùng sâu vùng xa trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với mong muốn mang đến những “rạp chiếu phim mini” cho các học sinh có điều kiện khó khăn, TCL đã bắt tay cùng FPT phát động chiến dịch thiện nguyện “Rạp phim trường em” mùa hai từ tháng 8.2020.

Tổng giám đốc TCL Việt Nam (thứ 2 từ trái sang) trao tặng TV cho Trường tiểu học Thụy An - Ba Vì, Hà Nội ngày 17.12

Trong suốt thời gian thực hiện chương trình, những chiếc Smart TV TCL đã rong ruổi khắp các tỉnh thành trên cả nước từ Nam chí Bắc, đến tận các trường ngoài đảo xa, các nơi bị thiên tai lũ lụt do cơn bão số 9 gây ra, đã phần nào xoa dịu những mất mát, thiệt thòi cho nhà trường, đặc biệt là các em nhỏ. Những chiếc TV TCL đã mang lại không chỉ là một giá trị vật chất đơn thuần mà còn giúp khích lệ tinh thần của các em học sinh cũng như nhà trường. Là một trong những trường nhận được 'rạp phim mini' từ TCL và FPT, đại diện trường THCS An Vĩnh chia sẻ: “Trường gặp khó khăn do cơn bão số 9 khi bị sập mái dãy nhà chức năng. Ngoài ra trường vẫn còn thiếu thốn các công cụ, máy móc hỗ trợ học tập. TCL và FPT đã trao tặng thiết bị TV 4K Android 55inch và FPT Play Box, nhà trường vô cùng trân trọng”.

Phát biểu tại buổi trao tặng TV ngày 17.12 vừa qua tại Trường tiểu học Thụy An - Ba Vì, Hà Nội, bà Gao Ya - Tổng giám đốc TCL Việt Nam cho biết: “TCL đã có mặt 21 năm tại Việt Nam và chúng tôi luôn mong muốn đóng góp một phần nào đó cho xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục. TV giống như một cầu nối, một cửa sổ để giúp các bạn nhỏ đến gần hơn với thế giới bên ngoài, tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích sau giờ học. Trước lúc buổi lễ trao tặng bắt đầu, khi mọi người đang làm công tác chuẩn bị, chúng tôi nhìn thấy các em nhỏ chăm chú dõi theo nội dung được thể hiện trên TV một cách rất hào hứng, điều này cho thấy TV như một người bạn thực sự giúp ích cho sự phát triển của các em sau này”.

Với mong muốn giúp các học sinh mọi nơi trên đất nước đều được tiếp cận với kiến thức bên ngoài sách vở và tăng tính hiếu kỳ cũng như tìm tòi học hỏi ở các trẻ nhỏ, những chiếc TV TCL thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, kiểm soát và đề xuất những nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh thông qua thuật toán AI. Ngoài ra “Rạp phim”còn được trang bị kho ứng dụng khổng lồ từ Android giúp các trẻ có thể giải trí với các trò chơi rèn luyện trí thông minh với sự trợ giúp từ điều khiển thông minh bằng giọng nói chỉ với 1 nút bấm.

“Rạp phim trường em” được khởi xướng năm 2019 với 20 trường học đầu tiên, sau đó nhân rộng lên 100 trường học trong mùa thứ 2 năm 2020 với sự đồng hành của TCL và FPT Play. Mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn vì giãn cách xã hội hay thiên tai bão lũ, TCL cùng FPT đã hoàn thành những bước cuối cùng trong hành trình trao tặng 100 “Rạp phim mini” của mình, mong muốn mang đến niềm vui cho các em học sinh vùng sâu vùng xa vào dịp cuối năm, kết thúc hành trình nhân ái kéo dài gần 6 tháng đến các tỉnh thành trên toàn quốc như: An Giang, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Cà Mau, Quảng Trị, Hải Dương, Bến Tre, Bắc Ninh, Kiên Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Đắk Lắk, Điện Biên…