Thắng Lợi Group kỷ niệm 9 năm thành lập với nhiều hoạt động ấn tượng

Trong đó nổi bật với các sự kiện như “Dạ tiệc Thắng Lợi - Kỷ niệm 9 năm thành lập” với sự tham dự của hơn 1.000 quan khách, chương trình kết nối giao thương “Thắng Lợi Expo”, chương trình tri ân khách hàng “Kỷ niệm 9 năm - Rút thăm trúng lớn”, các hoạt động triển lãm, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thắng Lợi Central Hill”, chương trình rèn luyện thể chất “Bứt phá giới hạn” nhằm gây quỹ Trái tim Thắng Lợi để làm thiện nguyện cho các trẻ em vùng cao, các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống…

Ngoài ra, điểm nhấn của sự kiện là chương trình “Kỷ niệm 9 năm - Rút thăm trúng lớn” dành cho các khách hàng có phát sinh giao dịch từ ngày 1.6.2019 đến ngày 10.11.2019. Giải thưởng của chương trình gồm 1 xe ô tô Mazda 2; 5 xe đạp thể thao AOMIN 22; 1 iPhone 11 và nhiều phần quà giá trị khác đã được gửi đến những khách hàng may mắn nhất.

Khách hàng may mắn nhận giải thưởng đặc biệt 1 xe Mazda 2 của chương trình “Kỷ niệm 9 năm - Rút thăm trúng lớn”

Thắng Lợi Group đặt mục tiêu tăng trưởng gần 270% trong năm 2019

Sau 9 năm hình thành phát triển, Thắng Lợi Group đã trực tiếp kiến tạo và phân phối 15 dự án, khu dân cư, qua đó tạo ra hơn 5.000 tổ ấm với tỷ lệ lấp đầy dân cư sinh sống đạt mức tăng trưởng hơn 10% mỗi năm, và giá trị sản phẩm bất động sản đạt mức tăng trưởng trung bình 22% mỗi năm, liên tục trong 9 năm qua.

Ban Tổng giám đốc Thắng Lợi Group thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Thắng Lợi Plaza tại dự án Thắng Lợi Central Hill

Trong năm 2018, Thắng Lợi Group đã đạt con số kinh doanh đầy ấn tượng khi doanh thu, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt bậc so với năm 2017. Trong năm 2018, doanh thu đạt 242 tỉ đồng, tăng 293% so với năm 2017 (82,5 tỉ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 25,6 tỉ đồng, tăng 505% so với năm 2017 (5,07 tỉ đồng), tính đến tháng 12.2018, tổng tài sản tăng 236% so với tháng 1.2018 từ 233,2 tỉ đồng lên 549,6 tỉ đồng. Đây là nền tảng tăng trưởng vững chắc để Thắng Lợi Group xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 có mức tăng trưởng đầy ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận sau thuế:

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (ĐVT: Tỉ đồng)

Thắng Lợi EXPO - Kết nối giao thương chiến lược

Thắng Lợi Group xây dựng mục tiêu dài hạn dựa trên triết lý kinh doanh “Hợp tác bền vững, đồng hành để cùng phát triển”, chương trình kết nối giao thương “Thắng Lợi EXPO” là một trong những điểm nhấn quan trọng trong sự kiện “Dạ tiệc Thắng Lợi - Kỷ niệm 9 năm thành lập”. Thắng Lợi EXPO đã chào đón hàng trăm đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp chiến lược cũng như các khách hàng thân thiết tư vấn, tham quan, chia sẻ, kết nối kinh doanh đầy sôi động xung quanh các gian hàng trưng bày ấn tượng. Trước đó, ngày 14.11.2019, Thắng Lợi Group cũng đã tổ chức gặp gỡ, chia sẻ kế hoạch 2020-2021 và trao đổi chính sách với các nhà thầu, đối tác chiến lược.

Thắng Lợi Group đề cao trách nhiệm cộng đồng

Đại diện Thắng Lợi Group chính thức khởi động chương trình “Bứt phá giới hạn” cho CBNV tại sự kiện “Dạ tiệc Thắng Lợi - Kỷ niệm 9 năm thành lập”

Bên cạnh các hoạt động dành cho khách hàng, đối tác, nhà thầu,… Thắng Lợi Group đã dành sự quan tâm đặc biệt cho tập thể CBNV bằng chương trình hưởng ứng đặc biệt với chủ đề “Bứt phá giới hạn”. Theo đó, nhân kỷ niệm 9 năm thành lập công ty, chương trình “Bứt phá giới hạn” của Người Thắng Lợi chính thức khởi động vào ngày 30.11.2019, với chặng 1: “90 ngày thách thức bản thân”. Ước tính, sau hoạt động, chương trình sẽ tích lũy được nguồn quỹ lên đến 200 triệu đồng dành cho hoạt động thiện nguyện.

Bên cạnh sự tập trung vào hoạt động kinh doanh, Thắng Lợi Group còn dành nhiều nguồn lực để đồng hành, sẻ chia với xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện. Trong 9 năm qua, Thắng Lợi Group tự hào đóng góp hơn 10 tỉ đồng thiện nguyện thông qua các hoạt động như trao tặng nhà của Quỹ thiện nguyện Trái tim Thắng Lợi, chương trình Ngày hội gia đình An Nhiên Family Day, chương trình Mùa trăng yêu thương 2017, chương trình Xuân Yêu thương 2018, chương trình Mùa trăng yêu thương 2018, chương trình Caravan 2030,…

Ông Dương Long Thành - Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group chia sẻ: “Thành tựu 9 năm phát triển chính là bệ phóng, là động lực vững chắc để Thắng Lợi Group sẵn sàng bứt phá với những mục tiêu to lớn hơn trong tương lai. Thắng Lợi Group đã, đang và sẽ luôn kiên định với tôn chỉ hoạt động “Kiến tạo cộng đồng - Phát triển địa phương” với mong muốn góp phần mang đến hàng triệu tổ ấm hạnh phúc cho người Việt”.