Thị trường địa ốc khởi sắc sau tháng ngâu

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi nếu tính từ đầu năm đến nay, hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề đều phải đình trệ lại bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Giờ đây, khi mọi thứ đã dần được kiểm soát cũng là cơ hội để nhà đầu tư quay lại thị trường.

Vừa qua tháng ngâu, tình hình thị trường địa ốc Hà Nội đã có dấu hiệu tích cực trông thấy. Trên thực tế, ngay cả trong tháng 7 âm lịch, lượng giao dịch nhà đất vẫn khá hơn so với mấy năm trước. Lý do là những quan niệm, ám ảnh về “tháng cô hồn” trong không ít người dân lẫn giới kinh doanh địa ốc nay đã nhạt đi nhiều. Theo như đại diện MIKGroup, so với các tháng trước, tháng 7 âm lịch họ cảm thấy “vui” hơn vì đã có được khá nhiều đơn đặt cọc căn hộ tại các dự án của đơn vị này như Imperia Smart City hay The Matrix One. Cho dù, một số khách vẫn đề nghị chờ hết tháng mới chính thức ký hợp đồng.

“Chúng tôi chưa đến mức “Tây” quá để phủ nhận hoàn toàn quan niệm của dân gian về tháng 7 âm lịch, nhưng những gì chúng tôi chứng kiến cho thấy, cơ hội thực tế để có được một căn hộ có vị trí đẹp, giá hợp lý mới là điều quan trọng nhất đối với những khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở thực sự”, đại diện MIKGroup nói.

Trên thực tế, nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho giao dịch căn hộ trong tháng cô hồn vẫn diễn ra bình thường chính là việc khá nhiều dự án đã vào guồng quay thi công. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và ngân hàng tích cực thúc đẩy tiến độ dự án, trong khi người mua lại có nhu cầu ở thực, nên nhiều người cũng không quá kiêng kỵ.

Chính vì vậy, ngay sau khi bước sang tháng 8 âm lịch, bức tranh thị trường càng “sáng” hơn. Đặc biệt, do dịch bệnh đang ngày càng được kiểm soát chặt chẽ nên Chính phủ đã và đang có những động thái theo hướng nới dần cách ly, qua đó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, lượng sản phẩm giao dịch thành công trong quý 2/2020 bình quân trên cả nước bằng khoảng 130-140% so với quý 1/2020 do các doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng, bám sát các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sau thời gian giãn cách xã hội.

Các chuyên gia cho biết, ngay sau khi Việt Nam dừng giãn cách xã hội, lực cầu của thị trường lập tức quay lại. Hoạt động khởi công, mở bán nhiều dự án tại Hà Nội, TP.HCM diễn ra rất sôi động. Dấu hiệu hồi phục của thị trường biểu hiện rất nhanh và mạnh.

Ở phân khúc căn hộ cao cấp thị trường cũng có tín hiệu khởi sắc, các dự án của Ecopark, Vingroup, MIKGroup,… đều nhanh chóng tìm được khách hàng. Tại dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển, hiện đang trong quá trình xây thô nhưng khách hàng vẫn tìm đến nhà mẫu để tìm hiểu và ký hợp đồng.

Cũng phải nói thêm rằng, sở dĩ thị trường bất động sản nhanh chóng quay bắt nhịp trở lại trong thời gian qua có phần nhờ vào chính sách tài chính của Chính phủ. Hầu hết các ngân hàng đều đang đưa ra các gói vay ưu đãi, lãi suất giảm mạnh nhằm kích thích kinh tế cũng như kích cầu trong nhân dân.

“Tôi mua nhà vẫn phải vay một ít, nhưng đợt này các ngân hàng giảm mạnh lãi suất cho vay nên tôi mới mạnh dạn vay để tìm kiếm một chỗ ở hợp lý. Chứ còn nếu như lãi suất như trước khi có dịch Covid-19 thì chắc tôi cũng không dám vay”, một khách hàng chia sẻ.

Thị trường BĐS được nhận định đang có lực cầu tốt nhưng nguồn cung lại yếu

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa cho rằng, Việt Nam đang là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh. Do đó, xu hướng chuyển dịch công xưởng của thế giới về VN cũng đang ngày càng rõ. “Tôi cho rằng dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát và cuối năm 2021 ngành du lịch VN sẽ trở lại. Ngoài ra, hiện nay lãi suất ngân hàng ngày càng thấp. Điều này có lợi cho tất cả các ngành nghề kinh doanh ổn định trở lại. Tiêu dùng của người dân sẽ tăng lên. Với tình hình chung như vậy, tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để cá nhân có thể mua được bất động sản yêu thích”.

Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam Sử Ngọc Khương cho rằng, mặc dù tác động của Covid-19 được dự báo sẽ còn kéo dài đến cuối năm 2020, nhưng thị trường BĐS sẽ sớm phục hồi và phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tiếp theo 2021-2022. Theo ông Khương, đây là thời điểm khó khăn với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nói chung, tuy vậy, đối với một bộ phận nhóm các cá nhân và doanh nghiệp có khả năng tài chính tốt, có nhiều kinh nghiệm thì đây lại là cơ hội lớn.