Thực hư về thị trường dịch vụ cầm đồ đang hút vốn tiền tỉ

Vậy thực hư việc mở cửa hàng cầm đồ có đơn giản không? Và cần khoảng bao nhiêu vốn cho một cửa hàng cầm đồ đi vào hoạt động ổn định?

Hãy nghe chia sẻ của ông Phạm Văn Hiệp - Giám đốc chuỗi cầm đồ BFC Việt Nam tại Hà Nội.

BFC Việt Nam đã hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ có thế chấp hơn chục năm theo mô hình kinh doanh cá nhân đến năm 2018 phải thay đổi theo nghị định 96/2016 mô hình kinh doanh cá thể chuyển đổi thành Công ty TNHH Đầu tư BFC Việt Nam theo giấy phép kinh doanh số 0108211373 cấp ngày 2.4.2018 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, để đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh của nghị định mới theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại hệ thống cầm đồ BFC Việt Nam có hơn 10 đại lý chính hoạt động chủ yếu trong các quận huyện nội thành Hà Nội, Ninh Bình… BFC Việt Nam đã hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ có thế chấp hơn chục năm theo mô hình kinh doanh cá nhân đến năm 2018 phải thay đổi theo nghị định 96/2016 mô hình kinh doanh cá thể chuyển đổi thành Công ty TNHH Đầu tư BFC Việt Nam theo giấy phép kinh doanh số 0108211373 cấp ngày 2.4.2018 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, để đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh của nghị định mới theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại hệ thống cầm đồ BFC Việt Nam có hơn 10 đại lý chính hoạt động chủ yếu trong các quận huyện nội thành Hà Nội, Ninh Bình…

Ông Phạm Văn Hiệp cho biết, để mở được một cửa hàng cầm đồ tuân thủ theo chuẩn yêu cầu pháp luật Việt Nam phải đảm bảo được 03 bộ giấy phép.

- Một là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cầm đồ được đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép.

- Hai là giấy chứng nhận an ninh trật tự do cơ quan Công an cấp cho các cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện nhằm xác nhận các cơ sở kinh doanh đó đủ điều kiện về ANTT khi hoạt động

- Ba là chứng nhận phòng cháy chữa cháy Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

Ngoài ra các chủ doanh nghiệp cầm đồ nên chuẩn bị một khoản vốn để đưa vào kinh doanh tối thiểu là 500.000.000đ để đảm bảo được việc giải ngân nhanh và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Cùng với đó là trang thiết bị đầu tư ban đầu như biển hiệu quảng cáo, bàn ghế, máy tính, tủ két, kho bãi…

Nhìn tổng quan có thể thấy, để có thể tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cầm đồ nhà đầu tư cần phải mất khá nhiều thời gian và chi phí đầu tư ban đầu.

Ông Hiệp cũng cho hay hiện tại công ty BFC Việt Nam đang có chính sách đại lý với những hỗ trợ rất tốt cho đại lý kết hợp để mở rộng ra cả nước. Ông Hiệp cũng cho hay hiện tại công ty BFC Việt Nam đang có chính sách đại lý với những hỗ trợ rất tốt cho đại lý kết hợp để mở rộng ra cả nước.

Cụ thể là với những đại lý chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí, tư vấn và hướng dẫn làm thủ tục pháp lý (các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cầm đồ theo nghị 96/2016) quy trình làm việc, các trang thiết bị cần thiết được công ty cung cấp v..v…

Cùng với đó công ty đã xây dựng được quy trình quản lý chuyên nghiệp áp dụng công nghệ, tối ưu hóa quy trình, hỗ trợ 24/7 trong quá trình làm việc để giảm thiểu tối những rủi ro cho các đại lý, các cơ sở kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất.

Tuy nhiên, trong quá trình kết hợp có rất nhiều đại lý đã bị chấm dứt hợp đồng vì không tuân thủ theo chính sách của công ty, không tuân thủ đúng quy trình, không tuân thủ quy định về lãi suất, biến tướng thành mô hình tín dụng đen vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến khách hàng, ảnh hưởng đến hệ thống của công ty.

Như vậy có thể thấy, thị trường tài chính cụ thể là việc tham gia vào lĩnh vực cầm đồ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngoài việc đảm bảo các bộ giấy tờ, biểu mẫu hợp đồng đảm bảo tính pháp lý, nhà đầu tư còn phải chuẩn bị về nguồn vốn, quy trình làm việc sao cho khoa học và phù hợp. Mong rằng với bài viết này có thể phần nào giúp nhà đầu tư hiểu hơn về thị trường cầm đồ hợp pháp tại Việt Nam.