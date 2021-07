VNPT duy trì dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong thời gian giãn cách

Hiện nay, nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Là một trong những nhóm ngành quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động thường ngày của người dân, các dịch vụ viễn thông/CNTT của VNPT vẫn được Tập đoàn đảm bảo hoạt động thông suốt trong thời gian giãn cách.

Cụ thể, ngay khi nhiều tỉnh thành phố trên cả nước và mới đây nhất là thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Tập đoàn VNPT đã triển khai phương án hoạt động chăm sóc, hỗ trợ khách hàng 24/7 nhưng vẫn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc phòng dịch.

Theo đó, các Điểm giao dịch, chăm sóc khách hàng của VNPT tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu vẫn mở cửa từ 7 giờ 30 - 20 giờ các ngày trong tuần và từ 8 giờ 30 - 17 giờ vào cuối tuần. Tại các tỉnh thành khác, giờ hoạt động là từ 7 giờ 30 - 17 giờ 30 các ngày trong tuần và 8 giờ 30 - 17 giờ ngày cuối tuần. Toàn bộ giao dịch viên của VNPT đều tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi làm việc,…

Các hoạt động sửa chữa dịch vụ internet, Truyền hình MyTV cũng được duy trì trong thời gian giãn cách. Khách hàng có thể đăng ký sửa chữa dịch vụ qua Tổng đài 18001166 nhánh 1 hoặc trên ứng dụng My VNPT. Nhân viên của VNPT khi làm việc sẽ thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K do Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra, VNPT vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ trong hoạt động chăm sóc khách hàng. Mới đây, Tập đoàn đã ra mắt AMI - Trợ lý ảo dành riêng cho khách hàng của VNPT. Với tính năng hỗ trợ 24/7, giải đáp thắc mắc nhanh chóng và khả năng tự phân tích hành vi người dùng, AMI sẽ là trợ lý đắc lực, nâng cao trải nghiệm của khách hàng mọi lúc mọi nơi với các dịch vụ của VNPT. Khách hàng hiện có thể giao tiếp với AMI trên các website: vnpt.com.vn shop.vnpt.vn hoặc ứng dụng My VNPT.

Để thanh toán trực tuyến cước phí các dịch vụ của VNPT như nạp thẻ điện thoại, cước internet, Truyền hình MyTV,… quý khách có thể sử dụng ứng dụng My VNPT hoặc ví điện tử VNPT Pay. Các ứng dụng này của VNPT đã kết nối với phần lớn hệ thống ngân hàng nội địa, thẻ thanh toán quốc tế, không chỉ giúp việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện mà còn giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc, ngăn chặn hoàn toàn khả năng lây lan qua tiền mặt. Bên cạnh đó, ứng dụng My VNPT còn giúp quý khách tra cứu thông tin dịch vụ điện thoại, đăng ký gói cước data hoặc đổi SIM 4G trực tuyến,…

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đang gây ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống thường ngày và công việc của hàng chục triệu người dân. Tuy nhiên, VNPT sẽ đảm bảo tối đa mọi nguồn lực để hỗ trợ khách hàng ngay trong hoàn cảnh giãn cách xã hội.