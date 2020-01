Doanh thu vận tải hàng không của Vietjet quý 4/2019 tăng trưởng 25%

Theo đó, doanh thu vận chuyển hành khách đạt 10.500 tỉ đồng tăng trưởng 25%, lũy kế năm 2019 doanh thu vận tải hàng không đạt 41.097 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế vận tải hàng không đạt 3.936 tỉ đồng, tăng trưởng tương ứng doanh thu 21,4% và lợi nhuận trước thuế 29,3% so với năm trước.

Riêng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng tàu bay hoãn lại do kế hoạch giao tàu của Airbus giãn ra. Năm 2018 Công ty đã bán 16 tàu, năm 2019, Công ty chỉ bán 7 tàu. Kết quả giãn kế hoạch bán tàu bay phản ánh trong lũy kế doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đạt lần lượt là 52.059 tỉ đồng và 5.010 tỉ đồng giảm nhẹ so với năm trước.

Để bù đắp tàu bay giao chậm của Airbus, Vietjet đã thuê thêm 9 tàu bay, nâng số lượng tàu đưa vào vận hành khai thác đến cuối năm 2019 là 78 tàu bay với tổng số giờ khai thác là 321.000 giờ an toàn để đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách với 139.000 chuyến bay. Hệ số sử dụng ghế đạt 87%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%, thuộc nhóm các hãng hàng không có chỉ số an toàn khai thác dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn của Viejet đạt 7 Sao - mức cao nhất trên bảng xếp hạng