Tại sao đầu tư nước ngoài vào Thụy Sĩ tăng mạnh?

Tâm lý nhà đầu tư nước ngoài lạc quan ở Thụy Sĩ

Số liệu mới nhất vừa cập nhật từ One IBC - tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và kinh doanh quốc tế: Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thụy Sĩ vẫn tiếp tục tăng mạnh. Tâm lý của các nhà đầu tư khá lạc quan khi tự tin nắm bắt cơ hội để đón đầu khi nền kinh tế thế giới sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát.

Theo đó, đi ngược với đà suy giảm chung trên toàn châu Âu, năm 2020 số lượng dự án đầu tư ở Thụy Sĩ gần 100 dự án, tăng 25% so với năm trước đó. Đây là số lượng dự án đầu tư nước ngoài vào Thụy Sĩ cao nhất được ghi nhận trong 1 năm kể từ 2011, đưa Thụy Sĩ từ vị trí 17 trong năm 2019 trụ vững ở con số 14 trong bảng xếp hạng các quốc gia châu Âu nhận đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhiều nhất.

Bất chấp ảnh hưởng từ dịch Covid, đầu tư vào Thụy Sĩ vẫn tăng trưởng mạnh

Cũng theo nhận định từ chuyên gia của One IBC, lý do chính khiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thụy Sĩ tăng mạnh là do số lượng dự án đầu tư từ các công ty Đức tăng gần gấp đôi trong năm 2020. Tiếp đó, đứng thứ hai là những đầu tư nước ngoài từ các công ty Mỹ.

Mặc dù các dự án đầu tư nước ngoài tại Thụy Sĩ từ Anh Quốc và quốc gia láng giềng Ý có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, xét về dài hạn, với các chính sách ưu đãi đầu tư và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, nhìn chung đầu tư nước ngoài vào Thụy Sĩ đang có xu hướng bứt phá trong những năm sắp tới đây.

Lợi thế khi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Thụy Sĩ trong ASEAN

Với mối quan hệ hữu nghị kéo dài 50 năm (từ năm 1971 đến nay) Thuỵ Sĩ đã hỗ trợ cho Việt Nam trên rất nhiều phương diện, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực: Tăng cường hiệu quả các thể chế và chính sách kinh tế; Xây dựng khu vực kinh tế tư nhân có tính cạnh tranh và hiệu quả; Phát triển đô thị bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là đối tác chiến lược của Thụy Sĩ tại ASEAN, hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thụy Sĩ luôn xem Việt Nam là đối tác chiến lược chính tại ASEAN. Hai bên thống nhất tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư ra nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như tài chính - ngân hàng, dược phẩm, xuất nhập khẩu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục.

Với mong muốn tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh giao lưu văn hóa - nghệ thuật của hai dân tộc nhằm tăng cường tính kết nối, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực khác.

Từ trước đến nay, Chính phủ Thụy Sĩ luôn tạo môi trường kinh doanh lý tưởng nhờ vào hệ thống thuế minh bạch và hấp dẫn. Thụy Sĩ nổi bật trên thế giới với tính “rõ ràng” và luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu. Vì vậy rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã chọn thành lập công ty tại Thụy Sĩ để có thể vừa tiếp cận thêm thị trường châu Âu.

One IBC có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp

Nhìn chung Thụy Sĩ áp dụng nhiều chính sách linh hoạt, ưu đãi đầu tư nước ngoài hơn so với các nước châu Âu khác, nhờ đó thu hút mạnh mẽ dòng vốn từ nhiều doanh nghiệp trên thế giới đến đầu tư. Khi thành lập công ty tại Thụy Sĩ, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế có cơ hội giao thương với các nước trong khối EU, dễ dàng giao thương hơn do ít chịu ảnh hưởng bởi các rào cản về thuế quan.

