Dòng chảy của nhà đầu tư phía Bắc dồn về Kỳ Co Gateway

Bắt đúng “khẩu vị” nhà đầu tư Hà Nội

Phân tích về tâm lý của nhà đầu tư miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, các chuyên gia BĐS chỉ ra rằng, nhà đầu tư sành sỏi phía Bắc rất quan tâm đến những khu vực mới phát triển, không ngại địa lý xa xôi. Họ sẵn sàng “chinh phục” những địa bàn mới để săn tìm BĐS tiềm năng. Điều này dẫn đến làn sóng đầu tư ồ ạt đổ về Bình Định những tháng đầu năm 2020.

Thực tế thị trường cũng ghi nhận các nhà đầu tư phía Bắc đang cơ cấu lại danh mục đầu tư, họ không giải ngân vào các sản phẩm thủ đô vì mức giá cao, tiềm năng sinh lời ít. Do vậy bộ phận lớn nhà đầu tư Hà Nội thường chọn “đánh bắt xa bờ” tại những thị trường giàu tiềm năng tại vùng duyên hải miền Trung. Phân khúc ưa chuộng của nhóm này là đất nền, shophouse, biệt thự có quy hoạch hiện đại, pháp lý minh bạch… tại những thành phố du lịch.

Khi tài chính dư dả, nhu cầu đầu tư của người dân phía Bắc ngày càng gia tăng, việc đầu tư ngôi nhà thứ hai, thứ ba để cho thuê, hoặc “đón sóng” thị trường tốt bán ra đã trở thành xu thế. Vì thế, họ thường tìm các dự án có vị trí tốt, hạ tầng cơ sở hoàn thiện và thu hút được khách du lịch hoặc chuyên gia nước ngoài. Bất động sản Bình Định với tâm điểm Kỳ Co Gateway đáp ứng được nhu cầu sở hữu dễ dàng, thanh toán nhẹ nhàng đã nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm”, thu hút các nhà đầu tư kỹ tính phía Bắc không ngại ngần rót vốn đầu tư.

Khách hàng lắng nghe nhân viên kinh doanh tư vấn sản phẩm đất nền Kỳ Co Gateway

Hợp với “khẩu vị” đầu tư của thị trường “khó tính” này. Khu đô thị Kỳ Co Gateway tọa lạc tại cửa ngõ khu du lịch Nhơn Hội (bán đảo Phương Mai, Bình Định), nơi gắn liền với các địa danh nổi tiếng như đảo Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Sẹo, cồn Chim…, đồng thời nằm trên mặt tiền quốc lộ 19B - tuyến đường trọng điểm kết nối với sân bay quốc tế Phù Cát cùng chuỗi Resort 5 sao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, quảng trường đại dương và đón đầu làn sóng đầu tư từ nước ngoài từ các khu công nghiệp cảng - logistic…

Theo ghi nhận, giá đất tại bán đảo Phương Mai, Nhơn Hội hiện biến động khá mạnh với mức tăng từ 10 - 20% so với đầu năm 2019. Tuy nhiên, biên độ tăng giá được giới đầu tư nhận xét còn rất lớn bởi, dù chỉ cách một cây cầu Thị Nại với cơ sở hạ tầng đang được hoàn thiện rõ nét nhưng mặt bằng giá tại đây vẫn còn khá mềm. Đơn cử, một sản phẩm tại Kỳ Co Gateway có giá từ 1,5 - 2 tỉ đồng/nền, mức giá này được xem là thấp hơn nhiều so với những sản phẩm tương tự ở các thành phố biển khác như Nha Trang hay Đà Nẵng. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này.

Sức hút với chính sách hấp dẫn

Là một trong những dự án chiến lược được Tập đoàn Danh Khôi lựa chọn phát triển trong năm 2020, Kỳ Co Gateway có quy mô 2.406 sản phẩm gồm đất nền nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự. Ngay trong giai đoạn tham quan và trải nghiệm dự án đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư quan tâm. Điều này cho thấy sức hút lớn của Kỳ Co Gateway trên thị trường.

Sức sống đương đại đang hình thành tại Khu đô thị phồn hoa bên vịnh biển - Kỳ Co Gateway

Không chỉ mang đến cơ hội đầu tư, Danh Khôi đưa ra chính sách thanh toán hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, với 1 sản phẩm Kỳ Co Gateway, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 89 triệu đồng, phần còn lại có thể thanh toán trong vòng 18 tháng. Đây được xem là chính sách đột phá so với thời điểm hiện tại, khi mà với nhiều dự án khác khách hàng phải thanh toán ngay 95% giá trị sản phẩm. Ngoài ra, ngân hàng VPBank sẽ tài trợ cho khách hàng vay lên đến 65% giá trị sản phẩm cùng gói vay ưu đãi với lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 12 tháng cho khách hàng mua Kỳ Co Gateway. Chính sách này đã tạo điều kiện để người sở hữu giải quyết được vấn đề dòng tiền cũng như được hỗ trợ các khoản vay tài chính từ ngân hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng giao dịch thành công sản phẩm Kỳ Co Gateway có cơ hội tham gia chương trình “Mua đất trúng vàng’ với nhiều quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, ngay lúc này, khách hàng “xuống tiền” sở hữu sản phẩm của dự án nhận ngay chiết khấu lên đến 1,5%/tổng giá trị nền đất.