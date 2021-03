Dòng tiền lớn của nhà đầu tư đổ sang BĐS, lộ diện ‘điểm trũng’ trên thị trường

Tiền của nhà đầu tư đang đổ vào đất trong nội đô

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán lên nhanh và được dự báo sẽ giảm tốc ngay cuối quý 1, lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, đầu tư vàng không còn hấp dẫn thì bất động sản tiếp tục nổi lên như một kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền”, nơi giữ tiền hiệu quả được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong năm 2021, đặc biệt là phân khúc nhà đất trong nội đô.

Tại Hà Nội, một trong số những dự án đang đón mạnh mẽ dòng tiền của nhà đầu tư thời điểm trước và ngay sau Tết Nguyên đán là Him Lam Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội). Theo chia sẻ từ Him Lam Land - đơn vị phát triển và kinh doanh dự án, số lượng khách hàng quan tâm đến dự án đã tăng 50% so với hồi tháng đầu quý 4/2020. Đặc biệt, khách mua là những người có tài chính vững vàng, sẵn dòng tiền.

Him Lam Vạn Phúc - “tâm điểm” BĐS khu phía Tây HN

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hoàng, khách hàng vừa chốt căn shophouse 2 mặt tiền tại Him Lam Vạn Phúc cho biết: “Ở thời điểm này, bất động sản vẫn là kênh đầu tư ăn chắc mặc bền. Đất pháp lý rõ ràng, sổ đỏ lâu dài nằm trong các đô thị lớn tại Hà Nội giá chỉ có tăng, chưa bao giờ giảm. Nếu như chứng khoán chỉ là đầu tư chớp nhoáng, gửi tiết kiệm tiền mất giá thì đầu tư vào đất động sản mới là kênh giữ tiền lâu dài”.

Nói thêm lý do chọn Him Lam Vạn Phúc, anh Hoàng chia sẻ phía Tây với những đột phá về hạ tầng cơ sở đang trở thành khu vực có tốc độ tăng giá mạnh nhất trên thị trường. Có thể thấy, Him Lam Vạn Phúc là dự án hiếm hoi tại khu vực trung tâm phía Tây Hà Nội với pháp lý hoàn chỉnh, thiết kế theo mô hình shophouse có thể vừa ở vừa kinh doanh là lợi thế cho bất cứ nhà đầu tư nào.

Sức nóng từ shophouse Him Lam Vạn Phúc

Him Lam Vạn Phúc tọa lạc tại ngã tư Vạn Phúc - Hà Đông, mặt trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương. Dự án nằm trong khu vực phát triển nóng của khu vực phía Tây Thủ đô với hàng loạt tiện ích lớn như: Trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời...; kết nối thuận tiện tới siêu thị Co.op Mart Trần Phú, Metro Hà Đông, Aeon Mall Hà Đông, BigC Hồ Gươm Plaza...

Với quy mô 222 căn shophouse, Him Lam Vạn Phúc sở hữu các ưu thế đặc biệt của loại hình nhà phố thương mại với thiết kế 6 tầng, diện tích sử dụng lên đến 500m², tất cả các căn shophouse của Him Lam Vạn Phúc đều sở hữu 2 mặt tiền đường thông thoáng, giúp việc đầu tư - kinh doanh đạt độ sinh lời vượt trội. Tọa lạc tại trục đường chính và những khu vực sầm uất, giao điểm các khu dân cư lân cận nên các shophouse Him Lam Vạn Phúc dễ dàng thu hút khách hàng tiếp cận để mua sắm và ăn uống, tạo ra nhịp sống nhộn nhịp nơi phố thị, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến mới của khu vực phía Tây Thủ đô.

Him Lam Vạn Phúc khẩn trương hoàn thiện đảm bảo bàn giao đúng cam kết

Không chỉ thuận lợi về kinh doanh ở tầng 1 và 2, tầng 3, 4, 5, 6 của các căn shophouse là không gian được bố trí riêng tư dành cho gia đình với thiết kế thoáng rộng, chan hòa ánh sáng. Đặc biệt, kiến trúc các căn nhà đều được lấy cảm hứng từ kiến trúc Tân cổ điển Pháp, xa hoa nằm sát cạnh nhau trên con đường thoáng rộng và tràn ngập sắc xanh sẽ tạo nên một không gian sống lý tưởng giữa phố thị tấp nập.

Ngoài những ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích và thiết kế, pháp lý hoàn chỉnh là lý do then chốt tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của shophouse Him Lam Vạn Phúc. Đây là dự án shophouse hiếm hoi có sổ đỏ lâu dài và được bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Có thể nói, Shophouse Him Lam Vạn Phúc sở hữu những giá trị vượt trội thuộc vào "hàng hiếm" và trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, dù mới mở bán 2 phân khu nằm tại tâm điểm dự án là Barres và Rivoli, Him Lam Vạn Phúc đã ghi nhận sức thanh khoản tốt. Hiện nay chỉ còn số ít căn shophouse, do vậy cơ hội còn lại rất ít cho các nhà đầu tư nhanh tay nắm bắt.