Dự án căn hộ tại Long Biên được vận hành công nghệ vạn vật kết nối (IOT)

Ngay khi bước vào sảnh, công nghệ face ID sẽ nhận diện gương mặt, tự động chọn tầng thang máy và đưa cư dân lên nhà; Mỗi khi gia chủ mở cửa phòng, đèn tự động bật sáng, hương tinh dầu nhẹ nhàng, hơi lạnh tỏa ra mát lạnh; Mọi dịch vụ trong cuộc sống được thực hiện qua một nút chạm.

Những nỗi khổ không tên của cư dân thành phố

18 giờ, sau buổi họp ban điều hành đầy căng thẳng, anh Hoàng Nam - Giám đốc một công ty bất động sản, lái xe về căn hộ cao cấp của mình tại quận Hai Bà Trưng. Chật vật nhích từng chút một qua những con đường đông đúc, anh Nam thở dài mệt mỏi trước dòng xe chật cứng của cư dân đợi đến lượt vào trong bãi xe. Vượt qua hàng dài người chờ soát vé, anh mất thêm 5 phút chạy xe loanh quanh trong hầm để tìm chỗ đậu.

Anh Nam cho biết: Tình trạng kẹt xe trước hầm giờ cao điểm hay vất vả tìm chỗ để xe ô tô là thực trạng chung của thị trường căn hộ hiện tại. Khi nào các tòa nhà vẫn còn kiểm soát thủ công hay bán thủ công, thì tình trạng này vẫn sẽ không thể được khắc phục.

Chuẩn bị bấm thang máy lên phòng, anh Nam thấy cậu con trai 8 tuổi của mình ngủ gật bên sảnh lễ tân, do làm mất thẻ từ lên thang máy, nên phải ngồi chờ ba mẹ. Chưa kể, do tính hiếu động, một tháng cháu làm mất thẻ vài lần, mỗi lần đi làm lại thẻ là mất bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên, anh chị hiểu đó là biện pháp để đảm bảo an ninh cho căn hộ của mình.

Anh Nam ước rằng có một căn hộ chỉ cần chủ nhà lướt qua, là hệ thống công nghệ của tòa nhà sẽ tự động đưa lên tận phòng như trong những bộ phim của Hollywood mà anh thường xem.

Xuất hiện dự án vạn vật kết nối internet

Ước mơ của anh Nam, tưởng như chỉ có thể thấy trong những bộ phim giả tưởng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những công nghệ này đã được Tập đoàn Sunshine Group áp dụng tại dự án Sunshine Green Iconic tại Long Biên.

Dự án này được thiết kế theo mô hình Vertical Forest với hơn 400 khu vườn thẳng đứng bố trí quanh 4 tòa tháp. Đây cũng là dự án đầu tiên xây dựng mô hình dự án thông minh toàn diện, vượt qua quy mô của mỗi căn hộ tại quận Long Biên.

Mỗi khi trở về nhà, cư dân căn hộ ngay lập tức kết nối với hệ thống tự động trên smartphone. Bãi giữ xe thông minh (Smart Parking) với hệ thống check-in tự động ưu việt, cho phép xe tiến vào, hướng dẫn chỗ đậu xe còn trống, giúp chủ xe tiết kiệm thời gian trong những giờ cao điểm.

Ngoài ra, Sunshine Green Iconic còn áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt (face ID) để kiểm soát an ninh dự án. Ngay khi bước vào sảnh, công nghệ face ID sẽ nhanh chóng nhận diện ra cư dân, tự động chọn tầng thang máy và ngay lập tức đưa cư dân lên nhà. Phương thức này vừa giúp quản lý người lạ ra vào, vừa đem đến sự tiện lợi cho cư dân.

Tất cả các căn hộ đều lắp đặt Smart Lock, bộ khóa cửa thông minh với thiết kế hiện đại, cho phép chủ nhà mở cửa bằng 5 cách: vân tay, mã số, thẻ cư dân, chìa khóa cơ và ứng dụng điện thoại.

Nhờ ổ khoá cửa thông minh, gia chủ yên tâm về sự an toàn và bảo mật cho căn hộ, không phải bận tâm đến chùm chìa khóa dễ thất lạc. Điều đáng nói, thông qua ứng dụng, khi đi làm hay ở bất cứ đâu, gia chủ có thể kiểm tra cửa đang đóng hay mở.

Để tăng tính an toàn cho cuộc sống cư dân, ngoài hệ thống camera giám sát ở khắp mọi nơi, các căn hộ của Sunshine Green Iconic đều lắp đặt hệ thống chuông hình. Đây là một kênh giao tiếp hiệu quả, tiện lợi.

Thông qua màn hình, chủ nhân ngôi nhà có thể biết vị khách đứng ngoài cửa, hoặc nhận các thông báo từ ban quản lý tòa nhà. Trường hợp chủ nhà cho con đi bơi ngay trong khuôn viên dự án có thể mở camera khu vực cần đến để sắp xếp chuyến đi cho phù hợp.

Nỗi khổ căn nhà nóng bức, ngột ngạt được giải quyết với 100% căn hộ được trang bị hệ thống Smart Homes - "một trợ lý ảo" hỗ trợ, thay thế những công việc thường ngày cho gia chủ. Hệ thống thiết bị chiếu sáng cần thiết, điều hòa phòng khách, rèm cửa sẽ tự động mở, cùng hương tinh dầu thoang thoảng khi cư dân trở về nhà.

Hệ thống quản trị dữ liệu thông minh đóng vai trò hỗ trợ khi công nghệ kết hợp với toàn bộ hệ thống tiện ích của Sunshine Green Iconic như thương mại, mua sắm dịch vụ, bể bơi, spa, sauna, gym, khu thể thao, khu vui chơi của trẻ em.

Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, cư dân có thể đặt hàng mang tới tận nhà, đặt điểm vui chơi, mua vé xem phim thông qua app Sunshine Home hoặc dịch vụ gọi xe sang Sunshine Cab với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. Cũng chỉ với vài điểm chạm trên ứng dụng điện thoại, cư dân có thể đáp ứng các yêu cầu về sửa chữa kỹ thuật, sửa điện, truyền hình, giúp việc, dọn vệ sinh, giặt ủi, thanh toán các hóa đơn dịch vụ...