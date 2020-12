Dự án cao cấp tại trung tâm Hà Nội sở hữu hơn 400 khu vườn thẳng đứng

Sunshine Green Iconic mang hơn 400 khu vườn phủ đầy dự án theo chiều dọc từ mặt đất lên đến tầng 15 cùng hàng chục khu vườn đa chủ đề, hệ thống suối nhiệt đới và thác nước dài hàng trăm mét dành tặng cư dân Thủ đô.

Khao khát “nhà có vườn” của người dân Thủ đô

Rất nhiều năm về trước, người Hà Nội thích chọn mua nhà mặt đất vì thời điểm đó chỉ có nhà mặt đất mới có khả năng có diện tích cho vườn cây. Hơn nữa, với người Hà Nội, nhà có vườn không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là cách thể hiện đẳng cấp và phong cách sống của bản thân.

Ngày nay, người Hà Nội vẫn không thôi khao khát nhà phải có khu vườn, nhỏ xinh cũng được để thỏa mãn thú trồng cây, chăm hoa, lại có thêm góc đọc sách, thưởng trà.

Những căn nhà có vườn vẫn luôn là niềm mơ ước của nhiều người dân Hà Nội

Thế nhưng đáng tiếc quỹ đất cho các dự án thấp tầng tại trung tâm Hà Nội gần như cạn kiệt, những dự án nhà mặt đất có sân vườn thường ở cách xa nội đô. Ngược lại, những dự án chung cư ở trung tâm lại thiếu hụt hẳn không gian xanh cho cư dân.

Theo nghiên cứu, người sống gần không gian xanh sẽ giúp giảm 31% tỉ lệ mắc bệnh lo âu, giảm 7% các hoạt động gây căng thẳng thần kinh, gia tăng 50% khả năng sáng tạo.

Những căn nhà xanh giúp gia tăng 50% khả năng sáng tạo

Không chỉ giúp gia tăng sức khỏe, nhà sở hữu sân vườn và có nhiều không gian xanh còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ sở hữu và thường được định giá cao hơn so với những khu vực khác. Bởi vậy mà người dân tại các thành phố lớn tỏ ra không tiếc tiền đầu tư với mức giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô.

Tại New York nhà gần không gian xanh như vườn cây, công viên, hồ nước… có giá cao hơn 25% so với các khu vực khác. Còn tại Việt Nam, nhà ở có sân vườn và có nhiều không gian xanh luôn “cháy hàng” và có tiềm năng tăng giá cao hơn 10 - 20% so với các khu vực khác.

Gần 400 căn nhà sân vườn trên cao tại Sunshine Green Iconic

Vừa ra mắt tuần đầu tháng 12.2020, tại Hà Nội, Sunshine Green Iconic gây choáng ngợp với kiến trúc vườn thẳng đứng. Dự án có tổng diện tích 16.700m² với mật độ xây dựng thấp, chỉ 31%.

Nhờ kiến trúc vườn thẳng đứng, Sunshine Green Iconic đóng góp tới 15.000m² mảng xanh cho cư dân và thị trường bất động sản Hà Nội. Đây là diện tích xanh lớn bậc nhất trong những dự án tại nội đô và cao hơn nhiều lần so với các dự án cùng phân khúc.

Sunshine Green Iconic “gây nghiện” bằng công trình vườn xanh thẳng đứng Vertical Garden

Bên trong mỗi căn hộ đều sở hữu ít nhất một khu vườn ngay bên thềm nhà, biến mỗi căn hộ tựa như một căn biệt thự sân vườn trên cao, độc đáo và khác biệt nhất thị trường Hà Nội.

Dự án có 3 loại căn hộ gồm căn hộ cao cấp, căn Duplex và căn Sky Villa với diện tích khu vườn đa dạng, điển hình là 7,6m², 11,7m², 14,6m² và 23,4m² - diện tích bằng hoặc lớn hơn so với những căn nhà sân vườn mặt đất thông thường.

Tất cả khu vườn tại Sunshine Green Iconic được bố trí chạy dài từ phòng khách đến phòng ngủ, đảm bảo dù ở không gian riêng hay trong không gian chung, mỗi cư dân đều cảm thấy thiên nhiên hiện diện và gần gũi.

100% căn hộ tại Sunshine Green Iconic đều sở hữu ít nhất 1 khu vườn trên cao

Riêng các căn Sky Villa tại đây có tới 3 khu vườn từ nhỏ, vừa đến lớn, được bố trí vuông vức và hợp lý. Cư dân có thể thiết kế thành các khu vườn với mục đích khác nhau như khu vườn thưởng trà, khu vườn tập yoga hoặc dành riêng khu vườn để trồng thêm hoa hay thiết kế tiểu cảnh làm tăng thẩm mỹ và phong thủy cho ngôi nhà.

Chủ đầu tư Sunshine Group đầu tư lớn chi phí riêng cho phần nghiên cứu và thử nghiệm để đi đến phương án cây trồng trong mỗi khu vườn có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết, đặc biệt là nhiệt độ chênh lệch giữa mùa hè và mùa đông của Hà Nội.

Nhờ công nghệ tiên tiến nhất với loại giá thể sạch, giữ ẩm lâu, không rò rỉ cũng như hệ thống tưới tiêu tự động phù hợp nên rất dễ dàng để cư dân chăm sóc. Đơn vị quản lý dự án cũng tiến hành chăm sóc, kiểm tra định kỳ và trồng thêm các loại cây chống côn trùng đảm bảo mang đến không gian an toàn, thoải mái cho cư dân.

Hệ thống thác nước chảy róc rách ngày đêm tạo không gian sống chuẩn resort thuần khiết cho cư dân

Ngoài 400 khu vườn, Sunshine Green Iconic còn sở hữu hệ thống suối nhiệt đới uốn lượn bao quanh 4 tòa tháp dài hàng trăm mét. Sunshine Green Iconic cũng đặc biệt chú trọng mang đến trải nghiệm sống cho mọi lứa tuổi với hệ thống hàng chục khu vườn đa chủ đề như vườn Nhật, vườn đánh cờ, vườn thưởng trà... Khu vui chơi, bể bơi điện phân đồng, gym fitness, spa center, vườn thiền ion âm…