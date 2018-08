Dự báo giá vàng tăng tuần tới

Theo khảo sát vàng của Kitco News với sự tham gia của 15 nhà giao dịch và phân tích, có đến 10 người cho rằng giá sẽ tăng, 3 người cho rằng giá giảm và 2 người còn lại dự báo giá đi ngang.

Trong khi đó, kết quả khảo sát trực tuyến Main Street với sự tham gia của 694 người thì có đến 311 người dự báo giá tăng trong tuần tới, 271 người cho rằng giá giảm và 112 người đưa ra dự báo giá đi ngang.

Kết thúc phiên giao dịch tuần qua, giá vàng đứng ở mức 1.211 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với cách đây 1 tháng. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 12 tháng trở lại đây. Các chuyên gia dự báo giá vàng tăng trong tuần tới khi dựa vào yếu tố các quỹ có thể thực hiện bán khống đồng USD với lực lớn. Bởi cuối tuần qua, USD tăng giá khá mạnh, chỉ số USD-Index tăng 0,7 điểm, lên 96,33 điểm - cao nhất trong 3 tháng qua. So với nhân dân tệ, USD đang ở mức cao nhất trong vòng 14 tháng qua. USD tăng mạnh do nhà đầu tư tăng mua trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, tình hình bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến đồng tiền nước này mất giá không phanh. Đồng bạc xanh tăng mạnh khiến kim loại vàng kém hấp dẫn hơn nhưng khi các nhà đầu tư bán khống USD, giá vàng sẽ tăng trở lại. Một yếu tố khác hỗ trợ vàng tăng đến từ mùa cưới tại Ấn Độ, nhu cầu vàng tăng cao.

Nhóm chuyên gia dự báo giá vàng giảm cho rằng vàng đã không thể hiện rõ là hầm trú ẩn an toàn trong những biến động trong tuần qua, giá đã không tăng thì cũng khó tăng trong tuần tới. Động thái bán vàng ra của quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR vẫn chưa thấy điểm dừng. Quỹ SPDR đã bán 3 ngày liên tiếp trong tuần qua với khối lượng 8,81 tấn, lượng vàng nắm giữ còn 786,08 tấn.

Giá vàng trong nước tuần qua giảm 80.000 đồng/lượng, mỗi lượng vàng có giá mua còn 36,63 triệu đồng/lượng, bán ra còn 36,81 - 36,83 triệu đồng/lượng. So với giá thế giới, giá vàng trong nước tuần qua ít giảm hơn nên chênh lệch ngày càng đầy xa hơn, giá SJC cao hơn thế giới lên 2,4 - 2,5 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, lực mua vàng trên thị trường yếu nên khả năng trong tuần tới, giá vàng thế giới dù có tăng thì giá trong nước tăng ít hơn