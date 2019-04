Dự báo giá vàng tuần tới, USD giảm mạnh

Vàng hưởng lợi tăng giá sau thông tin chỉ số tăng trưởng kinh tế Mỹ công bố cuối tuần qua khả quan, mức giá đóng cửa cuối tuần của vàng thế giới ở mức 1.285,7 USD/ounce.

Với mức giá đóng cửa này, 18 chuyên gia thị trường đã tham gia vào cuộc khảo sát trên Phố Wall. Kết quả là 8 chuyên gia (tương đương 44%) kỳ vọng vàng sẽ tăng trong tuần tới; 6 người (chiếm 33%) cho rằng giá sẽ giảm và 4 người còn lại (tương đương 22%) dự kiến giá sẽ đi ngang hoặc trung lập.

Kết quả thăm dò trực tuyến Main Street với sự tham gia của 437 người thì có đến 239 người (tương đương 55%) kỳ vọng vàng tiếp tục tăng giá; 140 người (tương đương 32%) dự đoán vàng sẽ giảm; 58 người còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Lý do mà các chuyên gia nhận định giá vàng tăng là do giá USD hiện quá cao nên khả năng sẽ giảm, điều này hỗ trợ cho vàng tăng giá. Về mặt kỹ thuật, vàng sẽ tăng giá cao hơn sau đợt giảm vừa qua. Nguyên nhân của đợt giảm giá vừa qua do các nhà đầu tư thực hiện bán khống nên khả năng thực hiện mua vàng để thoát trạng thái là cao.

Trong khi đó, những chuyên gia dự báo giá giảm thì cho rằng xu hướng vàng sẽ giảm trong ngắn hạn bởi con đường kháng cự về mặt kỹ thuật vẫn là đi xuống. Đồng USD vẫn là nguyên nhân ảnh hưởng đến đường đi của giá vàng dù những phiên gần đây vàng tăng giá.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường khá ổn định, giá mua ở mức 36,3 triệu đồng/lượng, giá bán 36,5 - 36,52 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang có giá bán cao hơn vàng SJC 160.000 đồng/lượng, ở mức 36,66 triệu đồng/lượng, trong khi mua vào 36,21 triệu đồng/lượng.

USD trên thị trường tự do có biến động giá bất thường khi giảm mạnh giá mua 45 đồng, xuống còn 23.280 đồng/USD, giá bán ra giữ ở mức cao 23.340 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán đẩy lên 60 đồng/USD thay vì 10 đồng/USD trước đây. Thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ nên cung - cầu ngoại tệ giảm, người gom USD sợ rủi ro khi mua vào.