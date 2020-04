Đưa 50 hộ dân ra tái định cư ở đảo Ngọc trên sông Trà

Ngày 24.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết chủ tịch UBND tỉnh này đã thống nhất chủ trương cho phép đầu tư xây dựng khu tái định cư trên đảo Ngọc (một cù lao lớn trên sông Trà, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi), để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, diện tích 38 ha, phải bồi thường cho 114 hộ dân và 2 tổ chức. Đến nay, dự án đã bàn giao 36 ha cho nhà thầu thi công, mặt bằng còn lại là bồi thường đất ở của 50 hộ dân thôn An Phú, xã Tịnh An, nhưng không có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân này.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt, không đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm nay và phát sinh kinh phí xây dựng công trình. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép triển khai xây dựng khu tái định cư ở đảo Ngọc, xã Tịnh An, để bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án. Cơ quan chức năng đang triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu tái định cư này.