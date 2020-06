Đưa thời trang vào nội thất, kinh đô ánh sáng trong căn hộ The River Thu Thiem

Lấy cảm hứng từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới kết hợp với kiến trúc Pháp đương đại, các căn hộ mẫu của The River Thu Thiem khắc họa một bức tranh toàn bích về không gian sống tao nhã.

Từng chi tiết trong căn hộ đều được nghiên cứu tỉ mỉ nhằm đảm bảo sự tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn tôn được dấu ấn cá nhân của gia chủ, để mỗi không gian sống đều là một tuyệt tác của thời đại. Chiếc gương giấu kín sau cánh cửa tủ làm hài lòng các quý cô hay các ô ngăn kéo nhỏ bọc vải tinh tế để quý ông cất giữ bộ sưu tập cà vạt… Từng chi tiết trong căn hộ đều được nghiên cứu tỉ mỉ nhằm đảm bảo sự tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn tôn được dấu ấn cá nhân của gia chủ, để mỗi không gian sống đều là một tuyệt tác của thời đại. Chiếc gương giấu kín sau cánh cửa tủ làm hài lòng các quý cô hay các ô ngăn kéo nhỏ bọc vải tinh tế để quý ông cất giữ bộ sưu tập cà vạt…

Chọn Bottega Veneta làm chủ đề cho loại hình căn hộ 1 phòng ngủ, The River Thu Thiem đưa vào căn hộ một không khí trang nhã đầy nam tính. Những người yêu thời trang hẳn sẽ nhận ra “Niềm kiêu hãnh của nước Ý” khi đặt chân vào căn phòng với đường nét khoáng đạt mang hơi thở Bottega Veneta. Căn hộ này được xem là phiên bản hoàn hảo dành cho những quý ông lịch lãm khi sử dụng linh hoạt chất liệu da trong thiết kế với các đồ trang trí như tất cả các quân cờ, bàn cờ, đệm da.

Căn hộ 2 phòng ngủ sẽ là tập hợp những ngạc nhiên đầy thú vị bởi thiết kế nội thất mang đậm phong cách Louis Vuitton - một trong những thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu đến từ Pháp - kinh đô của thời trang thế giới. Màu sắc sáng hơn, nhiều sắc xanh hơn và có nhiều yếu tố mang tinh thần nhiệt đới trang nhã bên trong.

Từ sàn cho đến trần, từ ánh sáng cho đến màu sắc và vật liệu, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt, view nhìn toàn cảnh thành phố là một điểm nhấn đắt giá của các căn hộ ở đây. Từ sàn cho đến trần, từ ánh sáng cho đến màu sắc và vật liệu, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt, view nhìn toàn cảnh thành phố là một điểm nhấn đắt giá của các căn hộ ở đây.

Phòng tắm của căn hộ 2 phòng ngủ được ốp đá cẩm thạch nhằm mang lại nét cổ điển cho căn phòng trong khi vẫn giữ được vẻ sang trọng, tao nhã và đậm tính sáng tạo. Phòng tắm của căn hộ 2 phòng ngủ được ốp đá cẩm thạch nhằm mang lại nét cổ điển cho căn phòng trong khi vẫn giữ được vẻ sang trọng, tao nhã và đậm tính sáng tạo.

French Chanel, thương hiệu đến từ kinh đô thời trang của nước Pháp, đã được chọn làm chủ đề cho phong cách căn hộ 3 phòng ngủ. 3 gam màu ngà, đen, vàng ánh kim với những đường cong đặc thù của Chanel kết hợp hoàn hảo cùng gương và các khối pha lê giúp tăng độ tương phản cho toàn bộ không gian đã thổi vào căn phòng một hơi thở hoa lệ của kinh đô ánh sáng.

Đặc biệt, sảnh thang máy riêng dẫn thẳng tới căn hộ là đặc quyền riêng của chủ nhân sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ này. Căn hộ 3 phòng ngủ sẽ truyền cảm hứng cho những ai yêu thích sự hoa mỹ và sang trọng, tất cả điều đó được thể hiện qua sự hài hòa trong màu sắc, chất liệu và họa tiết.

The River Thu Thiem có số lượng giới hạn 525 sản phẩm, bao gồm các căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ, các căn penthouse và biệt thự bể bơi nằm ngay trên Đại lộ Vòng Cung, được thiết kế với 3 tòa tháp ấn tượng thừa hưởng gần 100m mặt tiền sông, có ban công hướng sông và công viên xanh rộng gần 4ha.

Sự góp mặt của dự án này sẽ làm tăng thêm sức hút cho Thủ Thiêm và cũng mang lại cho cư dân nơi đây một tổ ấm bình yên giữa không gian sống thượng lưu.

Phần nội thất căn hộ mẫu do IDD - một công ty Singapore, chuyên thiết kế những sản phẩm thuộc phân khúc hạng cao tại khu vực Đông Nam Á và một số nước châu Âu đảm nhiệm. “Bottega Veneta, Louis Vuitton, French Chanel chỉ là cách khơi nguồn cảm hứng mà chúng tôi muốn đem đến cho chủ nhân căn hộ - những người có trải nghiệm quốc tế, có tiêu chuẩn rất cao về thẩm mỹ, thời trang và một lối sống đẳng cấp xứng tầm”, bà Jennifer Murray, Giám đốc thiết kế của IDD cho biết.

Đưa thời trang vào ngôn ngữ nội thất, The River Thu Thiem muốn mang đến những trải nghiệm thực tế về một không gian sống bên sông đẳng cấp, tương xứng với chuẩn mực căn hộ hạng sang ở các thành phố nổi tiếng thế giới như New York, London và Paris. Hiện tại, căn hộ mẫu của dự án The River Thu Thiem đã mở cửa và sẵn sàng đón khách.