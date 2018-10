Đức tài trợ 4,1 tỉ đồng cho dân Hội An đi xe đạp

Thành phố Hội An và Tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam phối hợp xây dựng đề xuất Dự án “Lập kế hoạch và phát triển giao thông bằng xe đạp tại thành phố Hội An ”. Sáng kiến này đã được chính phủ CHLB Đức chọn trao giải “Giao thông đô thị toàn cầu”, diễn ra từ 22-25.5.2018 tại Leipzig. Dự án cũng chính thức được chính phủ Đức tài trợ với tổng số tiền 178.000 EUR (khoảng 4,1 tỷ), thực hiện trong 8.

Ngày 24.10, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ/TUMI chính thức trao giải thưởng cho UBND TP. Hội An và HealthBridge.



Các đại biểu tham dự hội thảo giới thiệu về dự án cũng như thảo luận, chia sẻ các chính sách và sáng kiến phát triển giao thông phi cơ giới tại Hội An và kinh nghiệm quốc tế. Ngày 25-26.10, đoàn công tác sẽ cùng các chuyên gia về giao thông, các ngành chuyên môn của thành phố Hội An sẽ tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với Tổ công tác Giao thông phi cơ giới của thành phố Hội An để xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An bày tỏ mong muốn dự án này sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng môi trường hỗ trợ xe đạp và từ đó giúp chuyển đổi phương thức đi lại trong thành phố từ phương tiện cơ giới sang phương tiện phi cơ giới. Kế hoạch tổng thể phát triển xe đạp sẽ cung cấp một hành lang pháp lý và định hướng chính sách nhằm giúp thành phố tập trung nguồn lực để xây dựng một môi trường vật lý an toàn khuyến khích đạp xe tại Hội An, Thành phố Sinh thái – Văn hóa – Du lịch