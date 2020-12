Dùng điện thoại truy xuất nguồn gốc cá tầm suối Đà Lạt

Ông Nguyễn Đình An, Chủ tịch Hiệp hội Cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên thị trường hiện nay có nhiều loại cá tầm, trong đó không ít cá nhập về từ TQ chất lượng kém nhưng người bán mạo danh cá tầm Đà Lạt. Điều này ảnh hưởng đến thương hiệu cá tầm suối Đà Lạt mà các thành viên trong hiệp hội đang nỗ lực tạo dựng.

Cũng theo ông An, bằng mắt thường người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là cá tầm suối Đà Lạt, đâu là cá tầm nhập từ TQ hoặc từ nơi khác về VN. Do đó, Hiệp hội dán tem nhãn “Cá tầm suối Đà Lạt” cho từng con cá, người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại thông minh có thể truy xuất nguồn gốc của cá. Ông An thông tin thêm: “Nhằm tạo thương hiệu bền vững cho cá tầm suối Đà Lạt, hiệp hội quy tụ gần 40 trang trại nuôi cá tầm ở Đà Lạt, H.Lạc Dương… liên kết với nhau, đồng lòng, đồng sức tạo thương hiệu cho cá tầm suối Đà Lạt”. Giống cá được nhập về từ Nga, Đức, thức ăn cho cá con được nhập khẩu từ Pháp; với cá lớn thức ăn được cung cấp bởi Tập đoàn Skretting sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu. Tất cả các trang trại thuộc hiệp hội đều đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Cá Tầm suối Đà Lạt có chất lượng vượt trội so với cá tầm không rõ nguồn gốc Ảnh: Lâm Viên

Với tổng diện tích hơn 30 ha bể nuôi, năm 2020 các trang trại cung cấp cho thị trường gần 2.000 tấn cá tầm chất lượng cao. Riêng dịp lễ cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới, hiệp hội chuẩn bị khoảng 300 tấn cá tầm phục vụ người tiêu dùng. Ông An cho biết thêm, từ năm 2017 việc tiêu thụ sản phẩm cá tầm thương phẩm, hiệp hội ủy quyền cho Công ty TNHH MTV thủy hải sản Trường Toàn (Công ty Trường Toàn) chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Văn Toản, người có 6 năm nuôi cá tầm suối Đà Lạt, cho biết: “Nguồn nước sạch từ rừng nguyên sinh, khí hậu mát lạnh và chất lượng thức ăn nuôi cá là yếu tố quyết định đến chất lượng vượt trội của sản phẩm cá tầm suối Đà Lạt. Thịt cá tầm suối Đà Lạt dai, lại chắc, tươi ngon, ngọt, chứ không nhão, bở và nhạt như cá tầm TQ trôi nổi trên thị trường”.

Gắn thẻ truy xuất nguồn gốc cá tầm suối Đà Lạt Ảnh: Lâm Viên