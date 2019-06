Kiến trúc cổ sẽ trường tồn trong các công trình hiện đại

"Phải chăng đô thị thông minh chỉ ưu tiên cho những tòa nhà chọc trời? Phải chăng bảo tồn và phát triển khó thể cùng song hành trong một không gian cụ thể?" - ông Thông đặt vấn đề và dẫn chứng, thực tế nhiều di sản kiến trúc đã trở thành biểu tượng của các thành phố lớn tại VN và trên thế giới ; thậm chí trở thành thương hiệu quốc gia. "Chúng ta may mắn sở hữu nhiều di sản kiến trúc, văn hóa, lịch sử trong đó có nhiều di sản được UNESCO công nhận. Không gian di sản cũng tạo nên bản sắc cho Hà Nội, TP.HCM, Huế... và trở thành điểm đến cho nhiều du khách. Điều đó cho thấy, di sản kiến trúc, di sản văn hóa, lịch sử ở thời đại nào, xã hội nào, quốc gia nào... cũng có giá trị và sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Đó là lý do, nhiều người ví von, di sản là món quà vô giá mà tiền nhân để lại cho chúng ta."- ông Nguyễn Quang Thông nhấn mạnh.