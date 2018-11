Đường sắt cao tốc Bắc Nam lo lỗ

Giai đoạn đầu có thể lỗ khi dự kiến nhà nước phải hỗ trợ cả khai thác, duy tu, bảo dưỡng dự án.

Khó hút nhà đầu tư

Tại buổi công bố cuối kỳ báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) trục Bắc Nam hôm qua 12.11, Bộ GTVT cho biết dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 58,7 tỉ USD. Tư vấn cũng đưa ra 3 phương án bố trí vốn: trường hợp 1 là 100% vốn ngân sách trong nước, trường hợp 2 là 100% vốn ngân sách trong nước và vay ODA, trường hợp 3 là 80% vốn nhà nước và 20% vốn tư nhân.

tin liên quan Mất tới 5 - 7 nhiệm kỳ mới hoàn thành được đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Hiệu quả kinh tế dự án chỉ đạt khoảng 7,5%, hiệu quả tài chính đạt 1,9%, trong đó riêng phần vốn tư nhân đạt hiệu quả khoảng 14%. Đáng chú ý, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, ngoài chi phí 58,71 tỉ USD đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, dự kiến khi vận hành, thời gian đầu nhà nước vẫn phải hỗ trợ khoảng 10 năm qua chi phí duy tu, bảo dưỡng. Hiệu quả kinh tế dự án chỉ đạt khoảng 7,5%, hiệu quả tài chính đạt 1,9%, trong đó riêng phần vốn tư nhân đạt hiệu quả khoảng 14%. Đáng chú ý, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, ngoài chi phí 58,71 tỉ USD đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, dự kiến khi vận hành, thời gian đầu nhà nước vẫn phải hỗ trợ khoảng 10 năm qua chi phí duy tu, bảo dưỡng.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đây là dự án rất dài và là hình thức hoàn toàn mới. Nguồn lực đầu tư quá lớn, không nhà đầu tư nào trong nước đủ khả năng đầu tư hoàn toàn hạ tầng. Nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư cũng rất khó khả thi vì thời gian kéo dài, thu hồi vốn quá lâu, buộc phải có sự hỗ trợ của nhà nước. “Mô hình trên thế giới như Trung Quốc, Pháp cũng là đầu tư công, Nhật Bản cũng đầu tư công sau đó nhượng quyền khai thác. Đài Loan kỳ vọng BOT nhưng sau đó đổi thành hợp tác công tư, một số cơ sở hạ tầng nhà nước nhận lại, vì nhà đầu tư không chịu được khấu hao quá lớn”, ông Đông nói.

Nói về lý do dự án khó thu hút nhà đầu tư nước ngoài, theo ông Đông, do hiện nay không có cơ chế phân chia rủi ro rõ ràng, đặc biệt trong giai đoạn khai thác. Nhà đầu tư lo ngại khi sụt giảm số lượng hành khách thì nhà nước can thiệp thế nào, họ bỏ ngoại tệ, thu nội tệ, phải bù tỷ giá nhưng cũng chưa có cơ chế? Giai đoạn xây dựng, giải phóng mặt bằng kéo dài, chậm thì ai chịu...?”, ông Đông cho biết.

Các chuyên gia cũng bày tỏ băn khoăn khi trần nợ công đang ở mức cao, cũng như VN trở thành nước thu nhập trung bình khó vay được vốn ODA ưu đãi.

Giá vé khó cạnh tranh?

GS-TSKH Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, đề nghị tư vấn phải làm rõ 3 vấn đề: “Phải tính toán để hạ giá thành đến mức tối đa. VN làm ĐSTĐC không giống nước nào cả về xuất phát điểm, năng lực ngành đường sắt. Những nước không thực sự sở hữu công nghệ ĐSTĐC như VN, khi xây dựng rất tốn kém cả về chi phí cho hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng”.

Theo kịch bản nhu cầu tăng trưởng hạ tầng, đến năm 2030 - 2031 nếu không có thêm loại hình giao thông mới, đường bộ, hàng không sẽ ùn tắc không đáp ứng được nhu cầu. Đầu tư ĐSTĐC là cần thiết, nhưng phân kỳ đầu tư như thế nào, hiệu quả tài chính kinh tế dự án, khả năng thu xếp vốn là điều cần tính toán kỹ.

Về giá vé, tư vấn đưa ra 3 phương án: chính sách giá vé 1 (giai đoạn đầu bằng 50% máy bay, giai đoạn sau 100%; chính sách 2 (bằng 50% vé máy bay), chính sách 3 (bằng 75% vé máy bay). Theo TS Vũ Văn Nam, ĐH Xây dựng, phân kỳ giai đoạn 1 xây dựng các tuyến ngắn Hà Nội - Vinh, TP.HCM - Nha Trang nhưng tư vấn chưa làm rõ được tính cạnh tranh của loại hình ĐSTĐC với các loại hình khác như đường bộ cao tốc, hàng không giá rẻ.

Cùng quan điểm này, TS Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Tài chính đầu tư, Học viện Chính sách và phát triển, Bộ KH-ĐT, cho rằng cần xem xét giá vé đảm bảo khả năng cạnh tranh với các loại hình khác. “Hàng không hiện tại giá vé rất rẻ, đặc biệt giá vé khuyến mãi chiều Hà Nội - TP.HCM có thể chỉ 700.000 đồng/chiều, nếu giá vé đường sắt quá cao sẽ khó thu hút”, ông Bình nói.