EVNSPC tăng cường phát triển điện mặt trời mái nhà

Lợi ích kép của điện mặt trời mái nhà

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc EVNSPC, cho biết với lợi thế về khí hậu, VN có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời, trung bình 1.600 - 2.700 giờ nắng trong năm và bức xạ trung bình từ 4 - 5 kWh/kWp mỗi ngày. Vì vậy, toàn khu vực phía Nam đã có những bước phát triển mạnh về lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong thời gian qua.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, EVNSPC đã phát triển 15.579 khách hàng lắp đặt ĐMTMN với tổng công suất tấm pin lắp đặt trên 572 triệu kWp, vượt 63% kế hoạch cả năm 2020 (350 MWp). Đặc biệt, nhiều công ty điện lực thành viên của EVNSPC đã thực hiện vượt 100% kế hoạch được giao, như: Bình Phước (255%), Lâm Đồng (132%), Bình Dương (186%), Long An (118%), Đồng Tháp (118%), An Giang (117%), Cà Mau (101%), Bạc Liêu (124%), Hậu Giang (123%)…

“Một lượng khách hàng lớn của EVNSPC đang tham gia đầu tư ĐMTMN là các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp. Chúng tôi đã thực hiện tuyên truyền cho doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc sử dụng ĐMTMN để lắp đặt và sử dụng. Điều đáng mừng là từ một khái niệm còn mơ hồ, đến nay ĐMTMN đã trở nên quen thuộc trong đời sống người dân, mang lại lợi ích kép khi vừa giúp tiết kiệm tiền điện, bảo vệ môi trường, vừa giúp giảm áp lực lên lưới điện quốc gia”, ông Lý nói.

Tích cực hỗ trợ khách hàng

Tính đến hết tháng 9.2020, toàn hệ thống của EVNSPC có 3.426MWp năng lượng mặt trời vận hành trên lưới. Trong đó có 54 dự án ĐMT nối lưới với công suất 2.674 MWp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận (tăng 90 MWp so với tháng 8.2020) và có gần 26.192 khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN với công suất 752 MWp, chiếm trên 60% tổng công suất năng lượng mặt trời mái nhà của toàn Tập đoàn Điện lực VN. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, EVNSPC đã thanh toán cho khách hàng hơn 360 tỉ đồng với sản lượng điện tương ứng 171,6 triệu kWh.

Theo ông Lý, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch ĐMT và điện gió. Đây là cơ hội lớn đã và đang thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là khu vực phía Nam với nhiều thuận lợi về mặt tự nhiên là cường độ bức xạ mặt trời khá cao so với trung bình cả nước. Trong đó, từ Ninh Thuận trở vào, nguồn năng lượng mặt trời rất tốt và phân phối tương đối điều hòa cả năm. Trừ những ngày mưa gió, 90% số ngày trong năm đều có thể sử dụng năng lượng mặt trời.

Đối với khách hàng là hộ gia đình, EVNSPC hỗ trợ lắp đặt ĐMTMN bằng việc giới thiệu tìm hiểu công nghệ an toàn và tốt để có thể tham khảo, lựa chọn hiệu quả. Hiện các công ty điện lực địa phương sẵn sàng lắp đặt miễn phí công tơ 2 chiều đo đếm điện năng, ký kết hợp đồng mua lượng điện dư từ hệ thống ĐMTMN của hộ dân và doanh nghiệp phát lên lưới điện; thực hiện miễn phí các hồ sơ liên quan việc đấu nối vào lưới điện…

“Ngoài hộ gia đình, đối tượng khách hàng chúng tôi nhắm đến là các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà xưởng… những nơi có thể lắp đặt các hệ thống ĐMTMN trong thời gian tới”, ông Lý thông tin thêm.