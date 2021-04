Eximbank đã mua lại trước hạn toàn bộ nợ xấu từ VAMC

Trong những năm gần đây, Eximbank đã nỗ lực không ngừng về công tác xử lý nợ xấu, đặc biệt chú trọng xử lý các khoản nợ xấu bán cho VAMC. Ngân hàng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu hồi nợ, tăng cường công tác xử lý tài sản của khách hàng có khoản nợ xấu. Từ đó, tạo ra nguồn lực cần thiết để Eximbank tất toán trước hạn toàn bộ khoản nợ đã bán cho VAMC.

Thực tế, trong khoảng thời gian nắm giữ trái phiếu đặc biệt và thực hiện theo ủy quyền của VAMC, Eximbank đã xử lý thu hồi được nợ (gốc và lãi) bán VAMC số tiền 4.940 tỉ đồng; dự phòng trái phiếu VAMC đã trích lập 4.270 tỉ đồng.

Việc chủ động tất toán trước hạn trái phiếu đặc biệt VAMC là nỗ lực rất lớn của ngân hàng trong kế hoạch đề ra năm 2021. Tuy nhiên, để có đủ ngân sách thực hiện nhiệm vụ quan trọng này sẽ ảnh hưởng đến một phần kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2021 của Eximbank, làm lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của ngân hàng chỉ đạt 210 tỉ đồng (46% so với cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh đó, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, một số kế hoạch thu từ hoạt động xử lý nợ không đạt như dự kiến.

Tuy có nhiều khó khăn trong công tác triển khai, nhưng kết quả đạt được tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính trong những năm tới, đồng thời tăng thêm tính chủ động trong việc xây dựng, điều chỉnh các phương án xử lý nợ để đạt hiệu quả tối ưu.

Một số điểm nhấn tài chính khác Eximbank đạt được trong quý 1/2021 như: Huy động vốn tăng 1,61% lên mức 136,3 nghìn tỉ đồng; Dư nợ tăng thêm 3,03% lên mức 105 nghìn tỉ đồng, đánh dấu việc đảo ngược xu thế giảm mà ngân hàng đã phải trải qua khi cơ cấu lại danh mục khách hàng chất lượng hơn trong năm 2020; Thu nhập ngoài lãi tiếp tục có các mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động dich vụ đạt 158 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối đạt 95 tỉ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập dự phòng để tất toán hết trái phiếu VAMC đạt 538 tỉ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ (sau trích lập tất toán trái phiếu VAMC đạt 210 tỉ đồng).

Ông Nguyễn Cảnh Vinh, quyền Tổng giám đốc ngân hàng chia sẻ: “Việc thanh toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC trước hạn là nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Eximbank, có ý nghĩa rất đặc biệt với ngân hàng trong công tác xử lý nợ xấu và là tiền đề quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh về sau. Chúng tôi hiểu rằng các kết quả mình đạt được dù có mức tăng trưởng đã khả quan trở lại nhưng các giá trị tuyệt đối còn nhỏ bé so với các ngân hàng bạn, nhưng dù vậy, điều này đã khẳng định chắc chắn những nỗ lực tái cơ cấu khách hàng, danh mục, tổ chức đã và đang đem lại kết quả tốt hơn mỗi ngày. Từng bước chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại vị thế vốn có của mình”.

Trước đó, Eximbank cũng được Standard & Poor’s Global Ratings - một trong 3 hãng đánh giá đánh giá tín nhiệm quốc tế hàng đầu (gồm S&P, Moody’s và Fitch) - xác nhận mức tín nhiệm đối tác dài hạn của Eximbank là B+ với triển vọng “ổn định”. Việc gán mức tín nhiệm đối tác dài hạn B+ và triển vọng “Ổn định” là sự ghi nhận của S&P Global đối với các nỗ lực tái cấu trúc của Eximbank, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng chọn lọc, đồng thời nỗ lực giảm dần các khoản nợ xấu tồn đọng, nâng cao chất lượng tài sản và duy trì khả năng vốn hóa cao, thanh khoản tốt, đồng thời phản ánh vị thế của ngân hàng trong hệ thống ngân hàng tư nhân tầm trung ở Việt Nam.