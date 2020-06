Eximbank thay Chủ tịch HĐQT trước kỳ tổ chức đại hội

Đồng thời, HĐQT Eximbank đã thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao bầu ông Yasuhiro Saitoh – hiện đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank thay ông Cao Xuân Ninh. Ngày 30.6, Eximbank sẽ tiến hành đồng thời 2 đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đại hội đồng cổ đông bất thường.

Eximbank đã có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong năm 2019 và tạo đà cho kết quả của quý 1/2020. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tăng 31% so với cùng kỳ, chi phí hoạt động của Eximbank giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức độ an toàn cao: hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%); tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là 30% (so với quy định tối đa 40%), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) hiện đang tuân thủ ở mức 81,42% (quy định tối đa là 85%) và các chỉ số an toàn thanh khoản khác đều được đảm bảo trong ngưỡng an toàn cao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.