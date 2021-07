'Găm' container để thổi giá cước vận tải vượt kiểm soát?

Theo phản ánh từ các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản (hội viên Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam - VASEP), thời gian qua, các hãng tàu đã thông báo tăng giá cước từ 2 - 10 lần (tùy chặng, tùy hãng), phần lớn do giá thuê container và phụ phí cao ngất. Từ cuối tháng 11.2020, phí thuê container đi từ Việt Nam (cho cả cont hàng khô và hàng lạnh) đã tăng đột biến. Ở một số cảng, giá đã tăng gấp đôi tháng sau so với tháng trước và gần gấp 6 lần so với giá đầu năm 2020.

Đơn cử, giá vận chuyển container lạnh từ Việt Nam đi cảng Southampton (Anh) đầu năm 2020 là 1.600 USD/cont, đến tháng 12.2020 là 5.000 USD/cont, tháng 5.2021 vọt lên tới 9.100 USD/cont; Container lạnh từ Việt Nam đi cảng Los Angeles (Mỹ) đầu năm 2020 có giá 1.800 USD/cont, đến tháng 12.2020 là 4.000 USD/cont, ghi nhận tới tháng 5 vừa qua đã tăng gấp đôi, lên 8.000 USD/cont. Tương tự, giá vận chuyển container hàng khô từ Việt Nam đi Israel tháng 10.2020 mới chỉ là 2.300 USD/cont 20 feet (ft) thì tháng 3.2021 đã lên 6.300 USD/cont 20 ft (hãng tàu Happloy, Evergreen) đến 7.000 USD/cont 20 ft (hãng tàu Zim), thậm chí có hãng tàu còn báo cước phí lên đến 11.000 USD/cont 20 ft.

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 10.2020, nhiều hãng tàu vận tải container như Wan Hai Lines Ltd., Heung A Line, Interasia, Yaming Shipping Vietnam, Sinokor (Vietnam)… đã đồng loạt gửi thông báo đến các khách hàng yêu cầu tăng phụ phí Rate Retoration (RR) đối với hàng container xuất khẩu từ Việt Nam đi các thị trường châu Á. Mức tăng từ 50 - 200 USD/cont và bắt đầu áp dụng luôn từ 1.11.2020, tức chỉ vài ngày sau ngày gửi thông báo.