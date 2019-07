Gần 200 nhà cung cấp hàng may mặc phản đối trước trụ sở BigC

Khoảng 200 doanh nghiệp may mặc được nhận thông báo với nội dung tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp theo hợp đồng hợp tác thương mại đã được ký kết giữa 2 bên.

Lý do được nêu trong thư thông báo BigC gửi cho các đối tác là nhằm chuẩn bị kế hoạch tái cấu trúc. “Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam, chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7.2019", thư thông báo BigC gửi đối tác cho hay. Thông báo cũng cũng cho biết thêm, tất cả vấn đề phát sinh trước ngày 2.7.2019 sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của Hợp đồng Hợp tác Thương mại giữa hai bên.