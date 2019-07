Gần 4.500 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 tháng

Số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong một tháng (từ 16.6 - 15.7), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.435 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, có 806 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 629 vụ va chạm giao thông, làm 657 người chết, 463 người bị thương và 640 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 6,2%; số người chết tăng 7,2%; số người bị thương tăng 17,8% và số người bị thương nhẹ giảm 6,7%.

Đáng lưu ý, trong tháng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như: vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 2.7 tại Tiên Yên, Quảng Ninh làm 2 người chết và 18 người bị thương; vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 6.7 tại Diễn Châu, Nghệ An làm 1 người chết và 14 người bị thương...

Đặc biệt, trong ngày 23.7, tại huyện Kim Thành, Hải Dương đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết và 2 người bị thương.

Tính chung 7 tháng năm 2019, trên cả nước xảy ra 9.820 vụ tai nạn giao thông, làm 4.467 người chết, 2.794 người bị thương và 4.676 người bị thương nhẹ.

Bình quân mỗi ngày, trên cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 24 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 22 vụ va chạm giao thông, làm 21 người chết, 13 người bị thương và 22 người bị thương nhẹ.

Cũng mới đây, tại Hội thảo Quốc gia “Công bố kết quả Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến hành vi điều khiển mô tô, xe máy tại Việt Nam”, nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức thực hiện chỉ ra rằng tại Việt Nam, gần 40% các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có uống rượu bia. Mặc dù công tác tuần tra xử phạt, tuyên truyền, khuyến khích các dịch vụ lái xe đưa người uống về nhà đã và đang được tăng cường thực hiện, tình trạng uống rượu bia và lái xe vẫn phổ biến, khiến tình hình tai nạn giao thông do hành vi này gây ra còn diễn biến phức tạp.