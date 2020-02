Gần 6.500 tấn thanh long ùn ứ ở cửa khẩu do ảnh hưởng virus Corona

Chiều nay, 3.2, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương tổ chức họp với 6 tỉnh biên giới phía Bắc để bàn cách thúc đẩy thương mại trước ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp đang tác động tiêu cực, tổn thương nghiêm trọng đến xuất nhập khẩu nông lâm sản, thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Cường, Trung Quốc là thị trường khổng lồ tiêu thụ nông sản Việt Nam nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như rau quả, thủy sản đang bị ngừng trệ.

Bên cạnh đó, thiệt hại gián tiếp khác là quá trình thương thảo xuất khẩu chính ngạch các loại sản phẩm: sầu riêng, tổ yến, khoai lang đang dần đi đến hồi kết nhưng đã bị đóng lại.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, dù đã có thông báo cho các địa phương thu hoạch thanh long điều chỉnh lịch nhưng hiện tượng ùn ứ ở cửa khẩu vẫn diễn ra. Cụ thể, đến ngày 2.2, tại Lạng Sơn đang có khoảng 175 xe chở thanh long (loại 20 tấn/xe), tương đương 3.500 tấn bị ùn ứ ở cửa khẩu.

Tại tỉnh Lào Cai cũng đã xuất hiện tình trạng thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn ứ tại cửa khẩu với số lượng khoảng 3.000 tấn.

Trước đó, chiều 31.1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), cho biết do ảnh hưởng của virus Corona, Tập đoàn Hồng Thái Dương - một doanh nghiệp cung ứng số lượng lớn rau quả, trái cây cho thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) thu mua khoảng 40% sản lượng thanh long của tỉnh Long An, đã hủy đơn hàng 300 container thanh long ruột đỏ, tương đương khoảng 6.000 tấn. Dù doanh nghiệp này có thiện chí đền bù 50 triệu đồng/container, nhưng đây là giá trị rất nhỏ so với tổng đơn hàng này.