Gặp gỡ chủ nhân căn hộ ‘triệu đô’ The Grand Manhattan

Một trong những chủ nhân đầu tiên của The Grand Manhattan là bà Elena Goh - nhà đầu tư bất động sản người Singapore. Bà cho biết: “TP.HCM là một thị trường mà vợ chồng tôi đã để ý từ lâu. Khi dự án vừa ra mắt, chúng tôi đã quyết định mua ngay mà không cần đắn đo gì cả. So với những thị trường khác mà tôi đã đầu tư như Hong Kong, giá một căn bộ hạng sang tại TP.HCM thấp hơn nhiều, trong khi tỷ suất sinh lợi cho thuê ở trung tâm TP.HCM lên tới 4-5%; tại Hong Kong, con số này chỉ xấp xỉ 1-2%”.

Là nhà đầu tư bất động sản cao cấp có nhiều kinh nghiệm, bà Elena Goh cho biết thêm: “Tại Hong Kong và Singapore, những bất động sản hạng sang luôn đảm bảo tỷ suất sinh lời. TP.HCM là thị trường mới nổi nên tôi tin tỷ suất này sẽ luôn giữ ở mức cao. Hơn nữa, tôi đã từng đầu tư dự án của Novaland nên rất yên tâm”.

Trong tình hình quỹ đất tại trung tâm thành phố ngày càng khan hiếm, The Grand Manhattan được xem là “kim cương” trong phân khúc căn hộ hạng sang. Dự án tọa lạc tại 2 mặt tiền Cô Bắc - Cô Giang đắt giá ngay lõi quận 1 với quy mô lên đến 14.000 m. Dự án hội tụ chuỗi tiện ích đẳng cấp chuẩn “resort” 5 sao, gồm khu mua sắm và công viên tầng trệt; khu hồ bơi, BBQ, ghế thư giãn lưng trời; công viên và cảnh quan nội khu rộng đến 4.200 m… Chủ nhân căn hộ còn sở hữu đặc quyền hiếm có: chỗ đậu xe định danh ngay trung tâm Q.1. Được xem như “BĐS thứ 2”, chỗ đậu xe dành riêng cho cư dân không chỉ đáp ứng “cơn khát” chỗ đậu xe an toàn, văn minh mà còn góp phần gia tăng giá trị cho dự án.

Khách hàng Lý Quốc Hùng (Việt kiều Hà Lan) chia sẻ: “Tôi đã đầu tư nhiều tại thị trường trong nước và rất thích thương hiệu Novaland. Novaland có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực BĐS, bàn giao nhà đúng tiến độ. Dự án The Grand Manhattan lại ưu đãi chỗ đậu xe rất thuận tiện cho việc đi lại. Hy vọng dự án hoàn thành đúng như cam kết và trở thành ngôi nhà chất lượng cao khi gia đình về sống tại Việt Nam”.

Diễn viên - doanh nhân Chi Bảo, một khách hàng của The Grand Manhattan cho biết: “Sống ở khu trung tâm Q.1, TP.HCM hơn 10 năm nay nên Chi Bảo hiểu rõ các giá trị bền vững của bất động sản trong khu vực này. Có thể thấy nhu cầu sống tại Q.1 của các chuyên gia nước ngoài, doanh nhân rất cao. Các khu nhà dành cho giới CEO có giá thuê từ 2.500 - 2.700 USD/căn và luôn ở trong tình trạng khan hiếm. Bên cạnh đó, sở hữu một chỗ đậu xe đảm bảo ngay giữa trung tâm quận 1 thực sự là ưu đãi rất khó kiếm trên thị trường”.

Diễn viên - doanh nhân thành đạt Chi Bảo - Trương Ngọc Ánh tận hưởng tầm nhìn triệu đô hướng đến các công trình biểu tượng của quận 1

Có mặt tại sự kiện khai trương khu nhà mẫu dự án này, gia đình anh Trần Quang Hải Long (Q.Phú Nhuận) cho biết: “Tôi chọn The Grand Manhattan do dự án có vị trí ngay trung tâm quận 1, các “view” ra bờ sông hoặc nhìn về quận 1 đều rất đẹp. Nhà mẫu thiết kế sang trọng, đường nét chi tiết, không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng khiến gia đình tôi rất thoải mái và hài lòng. Căn hộ có hệ thống smarthome nên tôi cũng rất ưa thích. Ngoài ra, khả năng sinh lời của The Grand Manhattan khá cao, tôi dự đoán vào khoảng 25-30%”.