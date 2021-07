GDP đầu người của TP.Thủ Đức ước tính cao hơn so với GDP cả nước

Nền tảng của kinh tế TP.HCM

Được thành lập từ ngày 1.1.2021 và chính thức đi vào hoạt động tháng 3.2021, TP.Thủ Đức đóng góp 30% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) cho TP.HCM và chiếm khoảng 7% GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của cả nước, trở thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Theo số liệu của báo cáo nghiên cứu này, TP.Thủ Đức đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM. Cụ thể, GRDP của TP.HCM đạt 1372 nghìn tỉ đồng, trong đó chỉ tính riêng nền kinh tế TP.Thủ Đức ước tính đạt khoảng 452,7 nghìn tỉ đồng. Đặc biệt, chỉ tính riêng năng suất của Khu công nghệ cao TP.HCM đã gấp 16,6 lần năng suất lao động của Việt Nam và 6,6 lần năng suất lao động của TP.HCM.

Bên cạnh những con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, TP.Thủ Đức còn được định hướng, quy hoạch phát triển rất bài bản. Từ năm 2020-2022, TP.Thủ Đức được ban hành kế hoạch và khung phát triển tổng thể, các quy định về quy hoạch, đầu đai, đầu tư.

Năm 2022-2030, TP.Thủ Đức sẽ xây dựng công trình tại các trung tâm đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhóm và tạo mạng lưới liên kết, cải thiện tình trạng giao thông và môi trường. Cũng trong giai đoạn này, TP.Thủ Đức được quảng bá dự án quy mô quốc tế, thiết lập mạng lưới toàn cầu.

Theo chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho biết, TP.Thủ Đức đang có khu công nghệ chiếm tỷ lệ khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM. Điều quan trọng hơn, TP.Thủ Đức là nơi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thu hút các tập đoàn lớn như Intel, Samsung… Khu vực này có làng đại học, trong đó chủ lực là Đại học Quốc gia TP.HCM bên cạnh Đại học Fulbright, Đại học Nông lâm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật... Đây sẽ là nơi cung ứng nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu khoa học. TP.Thủ Đức còn có Khu đô thị mới Thủ Thiêm - nơi sẽ đặt trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế cả nước

TP.Thủ Đức được Chính phủ đặt mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế TP.HCM nói riêng và toàn Việt Nam nói chung. Nếu có những chính sách định hướng tốt như Thượng Hải và Seoul, TP.Thủ Đức có thể tăng trưởng gấp nhiều lần về quy mô dân số cũng như thu nhập của người dân thành phố.

Đáng chú ý, sự phát triển kinh tế và kỳ vọng về TP.Thủ Đức đã đẩy mức giá căn hộ lên cao. Báo cáo thị trường về tác động của việc thành lập Khu đô thị sáng tạo - TP.Thủ Đức đối với bất động sản khu Đông và vùng lân cận của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá rao bán chung cư tại TP.Thủ Đức tăng đều theo thời gian. Cụ thể, nếu quý 1.2020, giá rao bán chung cư trung bình tại TP.Thủ Đức ở ngưỡng 55,9 triệu đồng/m² thì đến quý 1.2021 đã tăng tới 59,5 triệu đồng/m².

Xét theo quận, mặt bằng giá chung cư tại quận 2 đang ở ngưỡng 118 triệu đồng/m², quận Thủ Đức là 80 triệu đồng/m², quận 9 là 55 triệu đồng/m². Mức giá này gấp 3, thậm chí gấp 4 giá bán một số dự án giáp ranh Thủ Đức.

Đây là một mức giá khá tốt so với khu vực và chênh lệch rất lớn so với TP.Thủ Đức. So sánh trên thị trường bất động sản hiện nay, bao quanh khu vực này có nhiều dự án cao cấp với mức giá rao bán trung bình cao.

Các chuyên gia dự báo với đà tăng trưởng cao của TP.Thủ Đức sẽ là động lực phát triển cho TP.HCM và cả khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Trong đó, bất động sản những khu vực giáp ranh như Dĩ An hưởng lợi sớm nhất từ sức nóng từ TP.Thủ Đức.