Giá gas tăng thêm 34.000 đồng/bình 12 kg từ ngày 1.5

Theo đại diện của Chi hội Gas miền Nam, giá bán lẻ gas tháng 5 tăng do giá hợp đồng nhập khẩu bình quân trong tháng 5 lên đến 340 USD/tấn, tăng 105 USD/tấn so với giá bình quân tháng 4. Trước đó, ngày 1.4, giá gas trong nước giảm 69.000 đồng/bình 12 kg do giá gas thế giới giảm mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước đã có 3 lần giảm giá liên tiếp (tháng 2, 3 và 4) và 2 lần tăng ( tháng 1 và tháng 5). Tổng 3 lần giảm liên tiếp là 108.000 đồng/bình 12 kg. Tổng 2 lần tăng là 82.000 đồng/bình 12 kg.