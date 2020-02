Giá heo hơi giảm, bao giờ giá thịt giảm?

“Giá thịt giảm hồi nào tui không biết!”

Đó là lời khẳng định có phần hơi khó chịu của người bán thịt heo tại chợ Ông Địa (Q.Tân Bình, TP.HCM) sáng qua 21.2, khi các bà nội trợ thắc mắc vì sao heo hơi giảm giá mạnh, thịt tại chợ chưa chịu giảm giá. Theo bà Đào, tiểu thương bán thịt tại chợ này, giá thịt mua tại chợ đầu mối vẫn còn cao, 95.000 đồng/kg, nên chưa thể giảm được. “Nếu so với tết, sườn non cũng giảm ba bốn chục ngàn đồng mỗi ký rồi”, bà Đào nói.

Giá sườn non tại chợ này vẫn được bán 200.000 đồng/kg; loại sườn non heo nhỏ, nhìn không tươi lắm ở quầy bên trong chợ được bán giá 180.000 đồng/kg. Tương tự, thịt ba rọi giá 160.000/kg, thịt nạc đùi 140.000 đồng/kg, cốt lết 150.000 đồng/kg. Với mức này, giá thịt heo đang bán tại các chợ bán lẻ gần như “xêm xêm” giá khoảng 3 tuần trước tết (khoảng ngày 31.12.2019). Đó là thời điểm giá heo hơi trên thị trường tự do gần chạm đỉnh, liên tục tăng với mức giá từ 86.000 - 95.000 đồng/kg, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi lớn cũng từ 83.000 - 88.000 đồng/kg. Tại các siêu thị và chợ bán lẻ, theo ghi nhận tại thời điểm đó, giá sườn non 180.000 đồng/kg, thịt ba rọi 170.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, thịt cốt lết 130.000 đồng/kg.

Tại siêu thị ngày 21.2, sườn non CP báo giá 230.000 đồng/kg, tại BigC vẫn còn mức cao ngất ngưởng với 225.000 đồng/kg, thịt ba rọi 165.000 đồng/kg... Thậm chí sườn non cao hơn cả giá tại chợ truyền thống từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3), chuyên bán thịt heo đóng thùng từ Quảng Nam vào, giá còn cao hơn. Theo đó, sườn non 240.000 đồng/kg, ba rọi 250.000 đồng/kg, cốt lết 210.000 đồng/kg, nạc xay và thịt đùi cùng mức giá 210.000 đồng/kg…

Như vậy, giá bán lẻ thịt heo trên thị trường hôm qua (21.2) tương đương mức giá bán lẻ thịt heo trên thị trường ngày cuối năm 2019, từ 140.000 - 180.000 đồng/kg là mức giá phổ biến. Thậm chí, giá sườn non và thịt cốt lết tại chợ hiện cao hơn thời điểm gần 2 tháng trước 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi hiện ở mức 75.000 - 80.000 đồng, thấp hơn ngày cuối năm ngoái từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Điều này rõ ràng là nghịch lý. Giá thịt bán lẻ trên thị trường đã không những không giảm tiệm cận với giá heo hơi mà một số loại như sườn non, cốt lết còn có xu hướng cao hơn thời điểm giá heo hơi chạm đỉnh, cao ngất ngưởng.

Giá thịt bán lẻ đang “ăn theo giá tết”

Trong tuần qua, sau khi có lệnh từ Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị các công ty chăn nuôi lớn xem xét để đưa giá heo hơi hiện đang quá cao, về mức 75.000 đồng/kg (theo lộ trình) để bình ổn giá; ngay lập tức các ông lớn chăn nuôi như CP VN, Dabaco... đều điều chỉnh giá heo hơi xuống 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi trên thị trường tự do cũng giảm theo và đến nay dao động trong ngưỡng 75.000 - 80.000 đồng/kg, thậm chí một vài địa phương hôm qua giá heo hơi về mức 72.000 đồng/kg như Bình Định, Quảng Nam…

Trước đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19 , từ sau Tết Nguyên đán, đầu tháng 2 dương lịch, giá heo hơi tại thủ phủ chăn nuôi miền Đông Nam bộ đã giảm xuống 81.000 - 82.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi cũng đã lãi gấp đôi (giá thành nuôi heo 40.000 đồng/kg - PV). Các công ty chăn nuôi cũng giảm từ 77.500 - 81.5000 đồng/kg. Ngay đúng mùa dịch, giá heo hơi lại giảm, người tiêu dùng đã có tâm lý hồ hởi sẽ được ăn thịt heo giá rẻ hơn mức giá cao mấy tháng qua. Thế nhưng thực tế không như vậy.

Tại sao giá thịt heo bán lẻ tại chợ chưa giảm, trong khi giá heo hơi đã giảm, giá heo mảnh bán tại chợ sỉ cũng đã và đang giảm, mức giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg?

Bà H.Trang, thương lái từ vùng Đông Nam bộ và là chủ sạp heo mảnh lớn tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), cho rằng giá thịt bán lẻ ra thị trường chưa tiệm cận với giá heo hơi do thị trường vẫn đang trong “cơn say giá tết”.

“Giá heo mảnh vào cuối tháng 11 năm ngoái tôi bán 100.000 đồng/kg là cao, lúc đó giá heo hơi 75.000 đồng/kg, bằng giá lúc này. Khi đó, giá thịt ba rọi bán lẻ đã 180.000 đồng/kg là không ai dám ăn. Theo chúng tôi nhận thấy, giá heo hơi đang được “ép” giảm xuống, nhưng giá thịt chưa ai “ép”, nên vẫn giữ nguyên”, bà Trang nói và cho rằng, giá heo hơi trên thị trường tự do đang giảm theo đà giảm của các công ty chăn nuôi lớn, nhưng do các công ty phân phối thịt hiện chưa có chính sách giảm giá nên thị trường chưa chịu giảm theo.

Nhận định của bà Trang hoàn toàn có cơ sở khi theo quan sát của PV Thanh Niên, từ năm ngoái đến nay, giá heo hơi trên thị trường nói chung luôn phải “chạy” theo những lần điều chỉnh giá của các “ông lớn” chăn nuôi.