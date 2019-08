Giá heo hơi hai miền Nam, Bắc đều tăng mạnh

Trong đó, Vĩnh Long là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất, 5.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay (9.8) tại tỉnh này đạt 33.000 đồng/kg; các tỉnh Trà Vĩnh, Tiền Giang cũng trở lại mức 34.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hai ngày trước); các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ cũng đồng loạt tăng 3.000 đồng/kg lên 32.000 đồng/kg; Kiên Giang tăng mạnh 2.000 đồng lên 32.000 đồng/kg. An Giang tăng 1.000 đồng lên 31.000 đồng/kg. Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Cà Mau dao động khoảng 32.000 - 34.000 đồng/kg. Tại một số công ty chăn nuôi heo lớn ở miền Nam, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng/kg.

Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại Bộ Công thương, giá heo hơi phía bắc tăng mạnh hơn phía nam cả 10.000 đồng/kg. Tại Tuyên Quang, Hải Dương tăng tới 2.000 - 3.000 đồng/kg lên 43.000 đồng/kg; Thái Bình cũng tăng 3.000 đồng lên 45.000 đồng/kg; tại Yên Bái, Lào Cai giá tăng mạnh 2.000 đồng lên lần lượt 41.000 đồng và 42.000 đồng/kg; tại Phú Thọ vẫn dao động trong khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg; các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Giang, Nam Định, Điện Biên đạt mức 42.000 - 43.000 đồng/kg. Riêng các công ty chăn nuôi heo lớn miền Bắc cũng tăng giá heo hơi thêm 1.000 đồng/kg.

Một vài số liệu cho thấy, khu vực thị trường miền Trung và Tây nguyên có giá heo hơi trong hôm qua và hôm nay khá “lặng sóng”, trong khoảng 30.000 - 41.000 đồng/kg, phổ biến nhất là 32.000 - 34.000 đồng/kg.