Giá heo hơi hôm nay 11.12.2020: Miền Bắc tiếp đà tăng

Heo hơi tại khu vực phía Bắc không còn ở dưới mốc 70.000 đồng/kg nữa, ngày 11.12 tại Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nội đều tăng 1 giá lên mức 67.000 – 72.000 đồng/kg; tại Hà Nam và Vĩnh Phúc tăng 2 giá lên 68.000 đồng/kg.

Có thể thông tin dịch bùng phát tại một vài địa phương phía Bắc đang đẩy giá heo hơi tăng. Ninh Bình vừa qua đã tiêu hủy 13.000 con heo vì dịch tả heo châu Phi. Đây là vụ tiêu hủy heo do dịch với số lượng lớn nhất tại một địa phương từ trước đến nay. Thông tin dịch tả heo châu Phi tái xuất hiện rải rác tại các địa phương từ đầu tháng 11 đến nay. Cục Thú y cũng cảnh báo dịch tái bùng phát vào những tháng cuối năm. Trong 2 tháng qua, lượng heo bị dịch phải tiêu hủy tăng 20.500 con, gấp đôi so với các tháng trước đó. Tuy nhiên, một số dự báo cho thấy, đà tăng của giá heo hơi sẽ dừng sớm do lượng heo tái đàn tăng tốt và đặc biệt, thịt heo nhập khẩu đông lạnh vẫn tăng mạnh.