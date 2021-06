Giá heo hơi hôm nay 11.6.2021: Giảm rải rác tại một số địa phương

Ngày 11.6, giá heo hơi tại Đồng Nai, TP.HCM tiếp tục ở mức thấp sau khi điều chỉnh giảm 1-2 giá, giá heo xuất chuồng tại khu vực này dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Hiện mức giá chung trong khu vực dao động từ 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, heo hơi tại Thái Nguyên, Bắc Giang cũng giảm nhẹ 1 giá và dừng ở mức 66.000 - 67.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại duy trì mức 68.000 - 69.000 đồng/kg; tại miền Trung, Đắk Lắk và Bình Định về 66.000 - 67.000 đồng/kg. Mức giá phổ biến tại miền Trung và Tây nguyên hiện cao nhất nước, từ 67.000 - 72.000 đồng/kg.

2 chợ đầu mối khu vực TP.HCM, theo phản ánh của tiểu thương, qua ngày đầu tháng 5 âm lịch, nhưng lượng heo về chợ không tăng, hơn 5.000 con, chợ bán tốt từ sau 4 giờ sáng. “Giá đầu phiên chợ vẫn bị ép thấp như hôm qua, từ 65.000 - 68.000 đồng/kg nhưng đến 4 giờ sáng, giá heo mảnh được đẩy lên 85.000 - 95.000 đồng/kg, heo mảnh loại 2, loại 3 cũng bán được giá 75.000 - 80.000 đồng/kg”, một thành viên Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thông tin.

Trên thế giới , thông tin từ các kênh truyền thông chăn nuôi quốc tế cho thấy, chăn nuôi heo tại Trung Quốc đang đối diện tình trạng lỗ nặng. Các nhà nông ở đây phản ánh mỗi con heo, họ đang bị lỗ đến 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) do giá bán giảm mạnh đến 60%, giá thức ăn chăn nuôi lại tăng 30%. Đến tháng 6, giá heo hơi tại Trung Quốc giảm một nửa, từ 130.000 đồng, xuống 65.000 - 70.000 đồng/kg. Thậm chí, phản ánh trên Global Times, một nhà nông ở Trung Quốc cho hay họ bán giá chỉ 17 nhân dân tệ/kg (khoảng 60.000 đồng). Dữ liệu từ các trang trại chăn nuôi lớn ở Trung Quốc cho thấy, doanh số xuất bán trong tháng 5 giảm mạnh so với tháng 4, có doanh nghiệp giảm đến 40%. Sản lượng thịt heo ở Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 50 triệu tấn trong năm nay, tăng 20% so với năm 2020. Như vậy, trong 6 tháng tới, giá thịt heo tại Trung Quốc tiếp tục giảm nữa.