Giá heo hơi hôm nay 9.6.2021: Nhập khẩu thịt heo từ Nga tăng gấp 8 lần

Ngày 9.6, giá heo hơi khu vực phía nam dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg, miền Bắc từ 65.000 - 69.000 đồng/kg, miền Trung và Tây nguyên từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, chỉ có 2 thị trường Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị báo giá heo hơi 72.000 đồng/kg, tuy nhiên, theo phản ánh của thương lái tại địa phương, mức phổ biến vẫn khoảng 70.000 đồng/kg.

Tại 2 chợ đầu mối khu vực TP.HCM, lượng heo hơi về chợ chỉ hơn 5.000 con. Chợ ngày chay (chuẩn bị ngày mồng 1.5 âm lịch) nên bán chậm, giá heo mảnh cũng thấp hơn vài ngày trước từ 2-5 giá.

Đặc biệt, thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ Nga tăng mạnh. Trong top 5 thị trường xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam, Nga đang dẫn đầu, chiếm gần 48% thị phần. giá bán heo đông lạnh chỉ bằng 50-70% so với giá thịt heo nóng trong nước. Chẳng hạn, thịt ba rọi nhập từ Nga được bán giá 90.000 - 100.000 đồng/kg, nạc thăn 85.000 - 95.000 đồng/kg, cốt lết heo 80.000 đồng/kg, sườn non heo 100.000 - 120.000 đồng/kg, chân giò móng khoảng 50.000 đồng/kg…

Nga hiện là thị trường cung cấp thịt heo lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu thịt heo đông lạnh trong 4 tháng đầu năm, đạt 22.000 tấn, trị giá 60 triệu USD, tăng 708% (gấp 8 lần) về lượng và tăng 369% (gấp 4,7 lần) về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 4, Việt Nam nhập khẩu 16.500 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh với trị giá 36,5 triệu USD, tăng 164% về lượng và tăng 138% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.212 USD/tấn, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 51.000 tấn, trị giá 116,5 triệu USD, tăng 118% về lượng và tăng 112% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài nhập từ Nga, Việt Nam nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 22 thị trường khác nữa. Trong đó có các thị trường lớn như Canada chiếm 22%, Brazil chiếm 10%, Đan Mạch chiếm 8% và Ba Lan chiếm gần 7%. Mỹ cũng là thị trường nhập khẩu thịt heo hấp dẫn của Việt Nam. Năm 2020, Hội đồng các nhà sản xuất thịt heo Mỹ cho biết Việt Nam đã nhập khẩu 25.000 tấn thịt heo từ Mỹ, trị giá khoảng 54 triệu USD.