Giá heo hơi ngày 11.2: Miền Bắc đồng loạt giảm mạnh

Đáng lưu ý, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay (11.2) lại tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 77.000 - 82.000 đồng/kg. Tại Kiên Giang, An Giang từ 77.000 đồng/kg tăng thêm 1.000 đồng lên 78.000 đồng/kg. Tại Hậu Giang tăng 2.000 đồng lên 82.000 đồng/kg. Thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai vẫn giữ mức 78.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với giá trước Tết Nguyên đán . TP.HCM và Tây Ninh giữ mức 83.000 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường heo hơi phía nam giữ giá so với hôm đầu tuần. Các địa phương như Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh vẫn giữ mức 82.000 đồng/kg.