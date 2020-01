Giá heo hơi ngày 15.1: Bật tăng ‘lấy đà’ cho tết!

Trong hai ngày 11 và 12.1.2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Dự án Liter of light Việt Nam tổ chức chương trình “Tết An Bình - Liter of Light 2020” tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.