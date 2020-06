Giá heo hơi ngày 17.6.2020: Miền Nam rời mốc 90.000 đồng/kg

Các tỉnh như Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu… giảm 2 - 4 giá, về mức 85.000 - 87.000 đồng/kg; TP.HCM, Bình Phước, Bình Dương, Cần Thơ dao động 85.000 - 86.000 đồng/kg sau khi mất 1 - 3 giá; cao nhất khu vực phía nam vẫn là Đồng Nai với mức 88.000 đồng/kg. Tại miền Bắc , giá heo hơi vẫn còn trên mốc 90.000 đồng/kg, nhiều tỉnh thành giảm chỉ 1.000 đồng/kg, mức giá heo hơi toàn miền vẫn còn khá cao, dao động 88.000 - 92.000 đồng/kg. Tương tự, heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây nguyên hôm nay giảm nhẹ 1 - 2 giá, dao động 83.000 - 90.000 đồng/kg.

Hiện heo hơi nhập chính thức từ Thái đã về Việt Nam, đưa vào cách ly tại một số trang trại từ đầu tuần này (thời gian cách ly dự kiến 5 ngày với heo thịt). Giá heo hơi Thái nhập xuất chuồng tại Việt Nam được một số công ty báo 80.000 - 82.000 đồng/kg. Theo phản ánh của một thành viên trên diễn đàn Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, lượng heo chính ngạch nhập về từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) hiện rất ít do chi phí cao. Heo đi đường mất 4 ngày, về đến Việt Nam da heo “đỏ như bom”. Một số lái buôn chọn cách thuê người dân chở heo bằng xuồng qua sông Sê-Pôn để giảm chi phí, tuy nhiên, số này cũng không nhiều do giá heo Thái (tập kết tại Lào) nay cũng quá cao, không có “ăn”. Một số thông tin khác cho biết, lượng heo lậu về cửa khẩu khu vực miền Trung 2 ngày nay giảm mạnh do ngại rủi ro bị bắt mất hàng và giá mua từ Lào cũng không còn thấp nữa. Ngày 16.6, theo phản ánh của một số thành viên trên diễn đàn chăn nuôi, giá heo hơi tại Lào hiện bán 65.000 đồng/kg, giá qua Việt Nam lên 75.000 đồng/kg, giá bán qua cò tại Lao Bảo là 78.000 đồng/kg.