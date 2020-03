Giá heo hơi ngày 4.3: Miền Nam rục rịch tăng theo đà miền Bắc

“Đến 9 giờ sáng nay các khu vực Đồng Nai báo heo nái mua giá 80.000 đồng/kg, khu vực Củ Chi cũng báo đã bán được giá 78.000 đồng/kg, tại Bình Dương 76.000 đồng/kg. Với tình hình này, giá heo hơi miền Nam được dự báo cuối tuần có thể tăng trên mốc 80.000 đồng/kg trên toàn vùng”, một thương lái ở miền Đông Nam bộ thông tin trên diễn đàn chăn nuôi Đồng Nai sáng nay (4.3).

Như vậy, giá heo hơi tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai sáng nay đã “âm thầm” tăng 4.000 đồng/kg so với giá ngày hôm qua. Tại miền Tây Nam bộ, giá heo hơi ở An Giang cũng được báo về tăng thêm 3.000 đồng lên 85.000 đồng/kg, tại Đồng Tháp tăng 2.000 đồng lên 74.000 đồng/kg, heo hơi tại Long An tăng 3.000 đồng lên 75.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay đang dao động phổ biến từ 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi ở miền Bắc vẫn tăng mạnh, “dọa” chạm mốc 90.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định sáng nay “neo” mức cao nhất trong khu vực, lên đến 88.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực phía bắc cũng dao động từ 75.000 - 86.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, heo hơi ở Nghệ An và Thanh Hóa hôm nay đang giao dịch ở mức 80.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không có nhiều biến động, giá heo hơi dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại hai chợ đầu mối TP.HCM, hôm nay (4.3) có 5.650 con heo về chợ, đặc biệt, theo phản ánh của thương lái, lượng heo nái tăng đột biến. Theo đó, giá heo mảnh bán tại chợ loại 2 có giảm nhẹ, từ 85.000 - 95.000 đồng/kg, heo mảnh loại 1 giá 100.000 - 110.000 đồng/kg.