Giá ngoại tệ ngày 1.2: USD tự do tiếp tục tăng, ngược chiều thế giới

Ngược lại, USD trên thị trường thế giới giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD - Index giảm 0,5 điểm, xuống còn 97,37 điểm. Do giá USD thế giới giảm mạnh so với các ngoại tệ khác nên một số ngoại tệ khác trong ngân hàng quy đổi cũng tăng so với chiều 31.1. Tại Eximbank, Bảng Anh tiếp tục tăng giá thêm 190 đồng, mua vào lên 30.411 đồng, bán ra 30.844 đồng; France Thụy Sĩ tăng 150 đồng, giá mua lên 23.921 đồng, bán ra 24.263 đồng; euro tăng 140 đồng, mua vào với giá 25.554 đồng, bán ra 25.919 đồng…