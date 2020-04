Giá ngoại tệ ngày 2.4: USD tăng theo số người nhiễm Covid-19

Giá USD trên thị trường tự do ngày 2.4 tăng 20 đồng, mua vào 23.740 đồng, bán ra 23.800 đồng. Đồng bạc xanh “tích tắc” tăng sau đợt giảm mạnh do các ngân hàng dừng giao dịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Trước đó, Vietcombank giảm giá USD xuống thấp, mua vào còn 23.440 đồng, bán ra 23.650 đồng; Eximbank mua USD còn 23.460 đồng, bán ra 23.630 đồng. Các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm giá mua USD mạnh hơn so với bán ra trong vài ngày trở lại đây. Giá bán USD tại ngân hàng xấp xỉ giá bán ra của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.650 đồng/USD sau.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới ngày 2.4 tiếp tục tăng điểm, chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 99,2 điểm. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng lan rộng và gia tăng tại Mỹ khiến nhà đầu tư quay lại nắm giữ USD, bán chứng khoán. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong đêm 1.4 (giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 973,65 điểm, tương ứng 4,44%, còn 20.943,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 114,09 điểm, tương ứng 4,41%, còn 2.470,5 điểm. Nasdaq giảm 339,52 điểm, tương ứng 4,41%, còn 7.360,58 điểm.