Giá ngoại tệ ngày 25.4: USD tự do tăng trở lại

Giá mua USD tự do tăng 20 đồng/USD, lên 23.520 đồng; giá bán tăng 10 đồng, lên 23.560 đồng/USD. USD tại các ngân hàng ở mức cao, Vietcombank mua vào 23.370 đồng, bán ra 23.580 đồng, tăng 70 đồng/USD so với đầu tuần. Eximbank tăng 50 đồng mỗi USD trong tuần qua, giá mua lên 23.380 đồng, bán ra 23.550 đồng… Với mức 23.272 đồng/USD vào ngày 25.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 34 đồng/USD trong tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá USD giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, còn 100,23 điểm. USD giảm sức hút khi thị trường chứng khoán tăng điểm trở lại. Chỉ số Dow Jones tăng 260,01 điểm, tương ứng 1,11%, lên 23.775,27 điểm. S&P 500 tăng 38,94 điểm, tương ứng 1,39%, lên 2.836,74 điểm. Nasdaq tăng 139,77 điểm, tương ứng 1,65%, lên 8.634,52 điểm…

Ngân hàng Thế giới vừa công bố Báo cáo Di cư và Kiều hối mới với dự báo năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch Covid-19 và nhiều hoat động bị đình trệ. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn là do giảm thu nhập và việc làm ở nhóm lao động di cư, đây là nhóm đối tượng dễ bị mất việc làm và thu nhập do khủng hoảng kinh tế ở các nước sở tại. Dòng kiều hối chảy về các quốc gia thu nhập thấp và trung bình được dự đoán sẽ giảm 19,7% xuống còn 445 tỉ USD. Riêng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, dự báo năm 2020 giảm 13%, do dòng kiều hối lớn từ Mỹ sụt giảm. Năm 2019, kiều hối ở khu vực này là 147 tỉ USD, trong đó Việt Nam khoảng 17 tỉ USD, chiếm 6,5% GDP. Việc sụt giảm nguồn kiều hối sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung ngoại tệ tại Việt Nam.