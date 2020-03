Giá ngoại tệ ngày 27.3: USD giảm ngày thứ 3 liên tiếp

Các ngân hàng thương mại vẫn ổn định giá ngoại tệ vào đầu ngày 27.3. Giá mua USD tại Eximbank ở mức 23.540 đồng/USD, bán ra 23.710 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá 23.530 đồng, bán ra 23.720 đồng. Giá USD trên thị trường “chợ đen” giảm 30 đồng, mua vào còn 23.720 đồng/USD, bán ra 23.830 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-index tiếp tục giảm 1 điểm, xuống còn 99,4 điểm. Đồng bạc xanh vẫn tiếp tục bị bán ra khi thị trường chứng khoán khởi sắc. Chỉ số Dow Jones tăng 1.351,62 điểm, tương ứng 6,38%, lên 22.552,17 điểm; S&P 500 tăng 154,51 điểm, tương ứng 6,24%, lên 2.639,07 điểm…

Những thông tin kinh tế Mỹ vừa được công bố khá xấu đã không hỗ trợ được đồng bạc xanh. Trong đêm 26.3 (tính theo giờ Việt Nam), Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 20.3 là 3,283 triệu đơn, cao hơn nhiều so với mức 281.000 đơn của tuần trước đó và gần gấp đôi so với dự báo ở mức 1,648 triệu đơn. Con số này gấp 3 lần so với mức cao nhất trong lịch sử ghi nhận năm 1982. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đây là một dấu hiệu cực kỳ nghiêm trọng, cho thấy thị trường lao động Mỹ chuẩn bị rơi vào suy thoái và các cơ quan nước này không thể có bất kỳ biện pháp khắc phục kịp thời nào, kể cả gói hỗ trợ 2.000 tỉ USD đã nêu trên.