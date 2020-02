Giá ngoại tệ ngày 28.2: USD chưa thoát khỏi cơn giảm giá

Đồng bạc xanh trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm 2 đồng/USD trong ngày 27.2, xuống còn 23.238 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại khá ổn định, Vietcombank mua USD ở mức 23.140 đồng, bán ra 23.310 đồng; Eximbank mua USD 23.160 đồng, bán ra 23.290 đồng… Giá USD tự do tiếp tục giảm thêm 30 đồng, mua vào còn 23.250 đồng, bán ra 23.300 đồng mỗi USD. Giá USD trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,5 điểm, còn 98,43 điểm.

Trong báo cáo vừa phát hành, hãng tín nhiệm Fitch cho rằng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 sẽ chỉ đạt 6,3% do những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với mục tiêu 6,8% và cũng là mức dự báo của Fitch trước đó. Theo Fitch, tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2020 bị dịch Covid-19 tác động mạnh, hoạt động sản xuất đình trệ do chuỗi cung ứng khu vực bị gián đoạn. Các gói kích thích tài chính , tiền tệ sẽ là cần thiết, giúp kinh tế vượt qua cú sốc tác động từ dịch bệnh. Fitch nhận định, kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối năm nếu các chuỗi cung ứng trở lại hoạt động bình thường và nhu cầu du lịch bị dồn nén thời Covid-19 được giải tỏa.